Više od dve decenije služenja zajednici

Svečanošću koja je održana u Galeriji “Lazar Vozarević” Rotari klub Sremska Mitrovica je u društvu sadašnjih i bivših članova, guvernera distrikta 2483 Aleksandra Radojičića, past guvernera Nikole Božića i dolazećeg guvernera za 2025/26. Veliše Stamatovića, kao i gostiju iz prijateljskih rotari klubova, obeležio 20 godina od zvaničnog prijema u bratstvo Rotari klubova sveta.

Tom prilikom predsednica mitrovačkih rotarijanaca Milda Kuzminac istakla je da je Rotari klub Sremska Mitrovica u Rotary International primljen 2004. godine kao 17. po redu od svih klubova u našem distriktu, što ga svrstava među najstarije klubove.

-Tokom protekle dve decenije klub je ostvario saradnju sa velikim brojem klubova iz Srbije, Crne Gore, kao i sa klubovima iz drugih distrikta. Rotari je organizacija koja se fokusira na unapređenje zajednice kroz različite projekte i inicijative koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi. Članstvo u Rotariju podrazumeva aktivno učešće u tim projektima, pružanje podrške lokalnim inicijativama i angažovanje u humanitarnim akcijama. Slogan “Nesebično služiti“ je glavni moto Rotarija s obzirom da on pruža najjasniju definiciju filozofije dobrovoljnog služenja zajednici u kojoj živimo. Međunarodna rotari zajednica, a time i naš klub, poštuje i prati visoke ciljeve kroz četiri avenije služenja: služenje u klubu, služenje u profesiji, služenje zajednici i međunarodno služenje – rekla je predsednica Milda Kuzminac i istakla da su ponosni što je klub iznedrio i guvernera distrikta 2483 za 2020/21. godinu Danila Ljevnaića.

Jedan od članova mitrovačkog Rotari kluba Vladimir Malbašić evocirao je uspomene na početke rada Rotari pokreta u Sremskoj Mitrovici, u kojima je i sam učestvovao.

-Dobro se sećam večeri pre dvadeset tri godine, kada nam je naš dragi prijatelj Stevan Puzić sedeći uz kafu, govorio o utiscima koje nosi sa druženja u Rotari klubu Šabac, u kome je bio gost i po prvi put saznao za ovaj međunarodni pokret. Sa uzbuđenjem je govorio kako je to pokret koji spaja ljude različitih generacija, koji žele da daju sebe za poboljšanje života u zajednici, da rade na boljem razumevanju među ljudima, dobroj volji u međusobnim odnosima, borbi za mir, kroz druženje među pripadnicima poslovne zajednice, profesionalaca raznih struka i lidera lokalnih zajednica. Moje pitanje je bilo, uvek sumnjičavom na sve oblike organizovanosti, kakvi su, globalno gledano, zadaci koje Rotari u svetu postavlja pred sebe? Na to mi je Steva odgovorio kako su to: promocija mira, borba protiv zaraznih bolesti, obezbeđenje čiste vode za piće koja nedostaje u dobrom delu sveta, briga o majkama i deci, podrška obrazovanju, podrška lokalnoj ekonomiji i zaštita okoline. Pun najlepših osećanja, pitao se, da li u Sremskoj Mitrovici može da zaživi takav klub? Njegova motivisanost i aktivnost, ali i integritet koga je kao čovek imao, uticao je na to da se, ne mnogo za tim, sastao Inicijativni odbor za formiranje Rotari kluba u našem gradu. Članovi Odbora, na tom prvom sastanku bili su Stevan Puzić, Gordana Konjević, Dragan Civrić, Slobodan Simić, Radomir Vujičić, Miroslav Kendrišić, Milenko Perić, Stevan Živković, Zlatko Zrilić i moja malenkost. Šta nas je još posebno privuklo rotariju? To je jedina organizacija koja svoje programe realizuje samo sopstvenim sredstvima, odnosno sredstvima članova rotari klubova. Ne oslanjamo se na pomoć niti države, niti drugih subjekata, mada realizujemo i programe u kojima, na ravnopravnoj osnovi, učestvuju i drugi donatori. Proći će tri godine u kojima će još ne čarterovani klub uveliko raditi na ciljevima ovog velikog pokreta, a broj članova će se uvećati na 25 u trenutku kada će 10. februara 2004. godine iz Evanstona u Ilinoisu stići Čarter povelju našem klubu. Od tada se rad i život u našem klubu ubrzava. Žene i muškarci, članovi našeg kluba, podjednako i ravnopravno, davali su svoj doprinos našim aktivnostima – ovako je o osnivanju mitrovačkog Rotari kluba rekao Vladimir Malbašić.

On je podsetio na neke od akcija koje su sprovedene u proteklih 20 godina. Prvi poklon koji su darivali svom gradu bila su kola hitne pomoći sa kompletnom opremom za reanimaciju. To su bila prva kola takve vrste u Medicinskom centru Sremska Mitrovica. Zatim, u vreme obeležavanja Konstantinovog edikta o Hrišćanstvu 2013. godine, gradu su poklonili miljokaz koji danas ukrašava prostor pored muzeja. Sopstvenim sredstvima i uz pomoć rotari klubova Srbije i Mađarske su obnovili Dom kulture u selu Jamena koji je bio devastiran velikom poplavom 2014. godine. Rotari klub Sremska Mitrovica je realizovao grant u visini od 200.000 dolara sa Rotary Internationalom i poklonio dronove za obuku učenika u 800 osnovnih škola u Srbiji.

Na obeležavanju jubileja u Rotari klub Sremska Mitrovica primljena su i dva nova člana Andrija Popović i Bojan Santovac.

Svečanost u Galeriji svojom muzikom uveličao je kvartet “Maestre”, a sredstva prikupljena na obeležavanju jubileja mitrovačkih rotarijanaca biće usmerena na izdavanje monografije o Lazaru Vozareviću čije ime nosi Galerija.

Rotari klub Sremska Mitrovica ide dalje nošen osećanjem da samo princip jednakosti, slobode i bratstva svih ljudi može dovesti do univerzalnog mira i blagostanja koji su svetu preko potrebni.

Sanja Mihajlović

foto Jelena Tupenarac

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X