Nove medalje za Tribal MMA Sirmium na Kupu Srbije
Nove medalje za Tribal MMA Sirmium na Kupu Srbije

25. novembar 2025. godine

Na MMA Kupu Srbije, održanom u subotu 22. novembra u hali „Čair“ u Nišu, Tribal MMA Sirmium nastupio je sa sedmoricom takmičara koji su osvojili nove medalje.

Aleksandar Nenadović stigao je do zlatne medalje i prvog mesta, dok je Vladimir Galetić osvojio srebrnu medalju. Leo Hopić i Ognjen Milinković zauzeli su peto mesto u svojim kategorijama. Filip Mićić takođe je stigao do srebra osvajanjem drugog mesta. Bronzane medalje pripale su Jovanu Ostojiću i Strahinji Galetiću.

Tribal već ima jednog reprezentativca, Aleksandra Nenadovića. On je titulom na Kupu „Beogradski pobednik“ i zlatom na Prvenstvu Srbije automatski izborio plasman u reprezentaciju i učešće na Evropskom prvenstvu, dok se za ostale borce i dalje čekaju odluke selektora.

-Godina za nama bila je izuzetno uspešna za klub. Do kraja sezone ostalo je još jedno manje takmičenje koje neće uticati na konačan poredak. Tribal MMA Sirmium je u Džiu Džicu (No Gi Grappling) godinu završio kao treći klub u Srbiji, dok je u MMA disciplini svrstavan među prvih 15, zauzimajući 11. mesto. U mlađim uzrasnim kategorijama klub i dalje spada među pet najuspešnijih u zemlji – navode iz ovog sportskog kolektiva.

