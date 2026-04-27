Četvrta žrtva teške saobraćajne nezgode na auto-putu Ruma-Šabac

Ruma- Kako nezvanično saznajemo jedno od dvoje povređenih u teškoj saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Ruma-Šabac podleglo je povredama. Reč je o 24-godišinjem mladiću koji je trebalo da bude prevezen u mitrovačku bolnicu. To je četvrta žrtva nesreće koja se dogodila danas oko 13 časova, kada se vozilo marke Ford kretalo u nedozvoljenom smeru na auto-putu. Na licu mesta stradala su tri lica, vozač Forda koji se kretao u nedozvoljenom smeru, kao i suvozač i još jedno lice u vozilu golf. Jedno teško povređeno lice zbrinuto je u šabačkoj bolnici.

