  • petak, 7. novembar 2025.
KOMŠIJA PIŠE: Dobre su kafane…
Komšija piše
0 Komentara

KOMŠIJA PIŠE: Dobre su kafane…

7. novembar 2025. godine

Piše: Boris Miljković

Sedim pre par godina u kafani sa mojom ekipom, uglavnom prosek sedamdeset godina, njihov. Decenije su iza nas ispijanja jutarnje kafe.

A ja, volim kafanu gde svako priča sa svakim, nebitno ko za kojim stolom sedi. Nedeljom i Bane se navadio, jeste iz Belegiša, ali ajde pustili smo ga, mada mi smo ekipa zatvorenog tipa bili. Svi smo u kafani, zvoni mi mobilni: „Kretenu, jesi kući? Kupila sam ti knjigu od Umberta Eka da se edukuješ, konju“. U kafani sam, rekoh, dođi. Evo je obučena ko na pariski dvor da ide. Verovatno pogađate. Da, ona Danijela. Seda sa mnom i Fidžom.

Kreće priča, a oko mi šara sa strane, `vatam Banetove poglede prema Danijeli.
-O majstore, pa moj si – mislim se u sebi.

Ode Danijela i pita me Bane onako umilno kako on zna: „Bato, ko je ova gospođa?“.
Reko, Danijela Đurković, imaš je na fejs, tamo kod mene lupeta. I nastavim da pričam sa Fidžom, a sa strane okom gledam, Bane već tipka po telefonu. Drmnem Fidžu ispod stola, čika Nikola kafanski čovek, ne treba dva puta.

Okreće se i reče: „Belegišanin, šta ova stalno gledala u tebe?“.
Bane se raskezio pa sve gleda i ne veruje, a pokojni čika Mika kaže: „Ma video sam i ja“.
Bane sad već oči raširio, a Sanja donosi piće i usput kaže: „Jeste, primetila sam i ja“.

Sutradan pijem kafu, zvoni telefon: „Kretenu, idiote, ko ti je onaj, poslao mi zahtev, brdo poruka… To je tvoje maslo“.
Reko`: „Ne znam o čemu pričaš Danijela“.
-Znaš, znaš, znam te retarde.

Vesna dobacuje: „Šta si sada zasrao?“, a ja branim se i govorim da nijednu reč nisam rekao. Što i jeste istina, nisam rekao, samo sam drmnuo čika Nikolu ispod stola, a reči nisu potrebne tu.
I Bane se upecao. Eto priče ni iz čega.

Kafana, dobre su kafane, šteta što nestaju i zamenjuju ih kafići koji kao zidove da imaju oko stolova. Nevidljivi zidovi, ali tu su i sve su veći.
Treba vratiti kafane, možda u lektire bar…

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
KOMŠIJA PIŠE: A banane?
categories_image
A peškiri, sve „novi“ bili…
categories_image
Voleli su Sremci konje
Povezane Vesti
categories_image

Komšija piše

Svet na biciklu

categories_image

Komšija piše

KOMŠIJA PIŠE: Priča biti mora…

categories_image

Društvo | Komšija piše | Sremska Mitrovica

DIVOŠ: Humanitarna akcija đaka i...

categories_image

Društvo | Komšija piše | Stara Pazova

KOMŠIJA PIŠE: Hrabre oči dečaka&...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt