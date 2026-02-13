Novčana nagrada Opštine Beočin za prvorođenu bebu u 2026. godini

Treću godinu zaredom Opština Beočin nastavlja sa praksom darivanja novčanom nagradom prvorođene bebe u jednoj kalendarskoj godini. Tim povodom, predsednica opštine Beočin Biljana Janković posetila je juče porodicu Dalipi iz Beočina, čija je beba, dečak Imran, rođen 5. januara u novosadskom porodilištu „Betanija“, prva beba koja se rodila na teritoriji opštine Beočin u 2026. godini.

Predsednica Janković je porodici Dalipi uputila srdačne čestitke i uručila novčanu nagradu Opštine Beočin u iznosu od 111.987 dinara, kao i prigodne poklone.

– Roditeljima i starijoj braći čestitam na prinovi u njihovom domu i želim im mnogo ljubavi, sreće i zdravlja u daljem porodičnom razvoju i životu. Svesni smo važnosti podrške porodicama u svim fazama života i radujemo se svakom detetu koji na svet dolazi. Verujem da uz roditeljski i dečiji dodatak, mere podrške porodicama koje su uspostavljene u Beočinu svima mnogo znače. Uz besplatno pohađanje vrtića, besplatne udžbenike i prevoz za sve osnovce, ali i druge mere koje uspešno sprovodimo, nastavljamo da radimo na tome da u svakoj prilici podržimo naše najmlađe sugrađane i njihove porodice! – poručila je Janković.

foto: Ismet Ademovski

