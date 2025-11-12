Karavan roditeljstva stiže u Staru Pazovu

Stara Pazova će u petak, 14. novembra, biti domaćin jedinstvene porodične manifestacije pod nazivom Karavan roditeljstva, koja okuplja bebe, roditelje i buduće roditelje na jednom mestu.

Manifestacija obuhvata dva događaja: puzijadu i tribinu posvećenu temama roditeljstva.

Puzijada, zabavno takmičenje za bebe uzrasta od 8 do 14 meseci, počinje u 11:00 časova. Organizatori preporučuju dolazak najmanje 15 minuta ranije, kako bi se najmlađi učesnici privikli na okruženje, a roditelji potvrdili svoje prisustvo.

Tribina o roditeljstvu, koja počinje u 12 časova, namenjena je trudnicama, budućim tatama i mladim roditeljima. Učesnici će imati priliku da od stručnjaka iz oblasti pedijatrije i patronaže dobiju korisne informacije o pripremi za dolazak bebe, ranom razvoju, ishrani, životu sa kućnim ljubimcima i drugim temama od značaja za roditeljstvo. Tribina je interaktivna, uz prostor za pitanja i diskusiju.

Manifestacija Karavan roditeljstva stavlja porodicu u centar pažnje i predstavlja priliku za druženje, razmenu iskustava i učenje.

Prijave za učešće moguće putem sajta www.karavanroditeljstva.com.

