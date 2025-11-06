  • četvrtak, 6. novembar 2025.
KAMEROM PO SREMU: Mitrovačka jesen
KAMEROM PO SREMU: Mitrovačka jesen

6. novembar 2025. godine

Jesen je godišnje doba koje, prema mišljenjima mnogih, ima najlepšu paletu boja. A, prema mišljenju Mitrovčana, ta paleta je najlepša na obali Save. To mišljenje fotografijom nam potvrđuje i sugrađanin Saša Đokić.

