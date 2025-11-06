KAMEROM PO SREMU: Mitrovačka jesen

Jesen je godišnje doba koje, prema mišljenjima mnogih, ima najlepšu paletu boja. A, prema mišljenju Mitrovčana, ta paleta je najlepša na obali Save. To mišljenje fotografijom nam potvrđuje i sugrađanin Saša Đokić.

