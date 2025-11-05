Film za ljude koji žele da znaju istinu

Ruma-Publika u Rumi je imala priliku da među prvima u zemlji pogleda dokumentarni film „Svjedok“ svedočanstvo o stradanju srpskog naroda tokom ratova devedesetih, kako ga ocenjuju njegovi autori. Tročasovni film autora Denisa Bojića snimljen je u produkciji Radio-televizije Srbije, a projekciju u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ organizovala je Akademija vidovdanskih vitezova Srbskih u Rumi u saradnji sa Opštinom Ruma.

Film je posvećen dr Zoranu Stankoviću, poznatom patologu i forenzičaru, koji je tokom svoje karijere izvršio više od 7.500 obdukcija i istraživao preko 50 masovnih grobnica širom prostora bivše Jugoslavije.

