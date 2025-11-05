  • sreda, 5. novembar 2025.
Film za ljude koji žele da znaju istinu
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Film za ljude koji žele da znaju istinu

5. novembar 2025. godine

Ruma-Publika u Rumi je imala priliku da među prvima u zemlji pogleda dokumentarni film „Svjedok“ svedočanstvo o stradanju srpskog naroda tokom ratova devedesetih, kako ga ocenjuju njegovi autori. Tročasovni film autora Denisa Bojića snimljen je u produkciji Radio-televizije Srbije, a projekciju u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ organizovala je Akademija vidovdanskih vitezova Srbskih u Rumi u saradnji sa Opštinom Ruma.

Film je posvećen dr Zoranu Stankoviću, poznatom patologu i forenzičaru, koji je tokom svoje karijere izvršio više od 7.500 obdukcija i istraživao preko 50 masovnih grobnica širom prostora bivše Jugoslavije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
JUTRO U PEKARI: Od brašna do srca
categories_image
KPZ Sremska Mitrovica obeležio 130 godina postojanja
categories_image
Završno ozelenjavanje i opremanje bulevara u Rumi
categories_image
Sredstva za pošumljavanje opštine Inđija
categories_image
Zbirka pesama Biljane Grbin inspirisana delima Lazara Vozarevića
categories_image
Od Gradske kuće do „Putujuće laboratorije“: Kako mitrovačke „Pčelice“ uče kroz igru i iskustvo
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Nema više jeftinog dizela za pol...

categories_image

Vesti | Irig | Poljoprivreda

Podrška za plasman najkvalitetni...

categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti

Polaznicima Dramske sekcije KCP ...

categories_image

Vesti | Ruma

Finansijska podrška za rumske pr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt