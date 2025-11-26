Dan mangulice – sremski svinjokolj u subotu, 13. decembra

U organizaciji Specijalnog rezervata prirode Zasavica u subotu, 13. decembra biće održana tradicionalna privredno – turistička manifestacija Dan mangulice – sremski svinjokolj.

Dan mangulice održava se u čast svinje koja je bila krunski izvozni proizvod Srbije tokom čitavog XIX i u prvoj polovini XX veka i koja je u prošlosti održala stanovništvo ovog kraja. Mangulica je stara sorta svinje iz 19. veka, koja postaje sve traženija zbog činjenice da njena masnoća nema holesterola. Nastala je ukrštanjem sorte “šumadija” sa mađarskom rasom svinja, kada je knjaz Miloš 1830. godine poklonio grofu Jozefu Palatinu čopor “šumadinki”.

Svi oni koji u subotu budu deo ove, sada već tradicionalne manifestacije, upoznaće se sa sremskim običajima klanja svinja, moći će da degustiraju proizvoda od mangulice, kao i da kupe sveže meso, čvarke i prerađevine i probaju nezaobilazne kolačiće – salčiće. I sve to uz muziku, rakiju i probrana vina…

Inače, Rezervat je jedan od vodećih odgajivača u Srbiji te autohtone rase svinja čije je meso, zbog posebnih svojstava, sve traženije u Srbiji i u svetu.

Osim svežeg mesa na Dan mangulice, i redovne ponude suhomesnatih proizvoda od mangulice tokom cele godine, posetioci mogu da predahnu u restoranu na Zasavici i da uživaju u netaknutoj prirodi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.