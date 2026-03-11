Savremeni reanomobil za rumski Dom zdravlja

Ruma-Dom zdravlja „Ruma“ dobio je nov reanimobil – savremeno opremljeno sanitetsko vozilo koje će značajno ojačati kapacitete Službe hitne medicinske pomoći.

Reč je o donaciji Vlade AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo kojom će se dodatno poboljšati rad Službe hitne medicinske pomoći i doprineti bržem i efikasnijem zbrinjavanju pacijenata.

Reanimobil je opremljen savremenom medicinskom opremom, među kojom su defibrilator, EKG aparat, portabilni ultrazvučni aparat i druga neophodna oprema za brzo reagovanje i zbrinjavanje teških i životno ugroženih pacijenata.

