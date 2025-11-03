  • ponedeljak, 3. novembar 2025.
205 miliona dinara više u budžetu Opštine Ruma
Vesti | Ruma
0 Komentara

205 miliona dinara više u budžetu Opštine Ruma

3. novembar 2025. godine

Ruma-Usvajanjem prvog rebalansa prihodi u budžetu Opštine Ruma veći su za 205 miliona dinara i iznose 4,819 milijardi dinara. Na istoj sednici Skupštine opštine Ruma usvojen je i devetomesečni izveštaj o budžetu čije je punjenje ostvareno sa 65,11 odsto. Tom prilikom je rečeno da se realizuju svi započeti veliki projekti i pokreću novi.

