205 miliona dinara više u budžetu Opštine Ruma

Ruma-Usvajanjem prvog rebalansa prihodi u budžetu Opštine Ruma veći su za 205 miliona dinara i iznose 4,819 milijardi dinara. Na istoj sednici Skupštine opštine Ruma usvojen je i devetomesečni izveštaj o budžetu čije je punjenje ostvareno sa 65,11 odsto. Tom prilikom je rečeno da se realizuju svi započeti veliki projekti i pokreću novi.

