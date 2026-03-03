Besplatni preventivni pregledi

Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja Sremska Mitrovica organizuju preventivne preglede povodom „Marta meseca borbe protiv raka“.
Pregledi će se realizovati u vremenskom periodu od 9 do 11 časova i to:
4.marta u Mesnoj zajednici „Slobodan Bajić Paja“ (Mala Bosna)
5.marta u Mesnoj zajednici „Sutjeska“
6.marta u Mesnoj zajednici „29. novembar“.
Preglede je moguće obaviti bez zdravstvene knjižice. Sugrađani mogu da provere visinu arterijskog pritiska, nivo šećera u krvi, a biće podeljen i štampani zdravstveno vaspitni materijal.