Besplatni preventivni pregledi

Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja Sremska Mitrovica organizuju preventivne preglede povodom „Marta meseca borbe protiv raka“.

Pregledi će se realizovati u vremenskom periodu od 9 do 11 časova i to:

4.marta u Mesnoj zajednici „Slobodan Bajić Paja“ (Mala Bosna)

5.marta u Mesnoj zajednici „Sutjeska“

6.marta u Mesnoj zajednici „29. novembar“.

Preglede je moguće obaviti bez zdravstvene knjižice. Sugrađani mogu da provere visinu arterijskog pritiska, nivo šećera u krvi, a biće podeljen i štampani zdravstveno vaspitni materijal.

