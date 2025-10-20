U sremskom derbiju Jedinstvo bolje od Srema

GŽOK Srem : OK Jedinstvo Stara Pazova 0:3 (23:25, 15:25, 14:25) 52:75

Subota, 18. 10 2025, PSC Pinki, gledalaca 150, sudije, Simić Stanislava i Zarić Mihajlo

Kriza igre odbojkašica Srema nastavila se i u 2. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige. Ekipa Jedinstva je kao gost, porazila Srem sa maksimalnih 3:0, po setovima 25:23, 25:15 i 25:14. Videlo se da Srem ima puno problema i u prethodnoj utakmici Kupa kada su uz mnogo muke savladali ekipu Beograda 3:2. Takvu igru su ponovile i u meču sa Pazovčankama ekipom koja kažnjava svaki pad u igri. Tokom prethodne sezone, derbi Srema bio je jedan od najuzbudljivijih u oba takmičenja, a neretko je ime pobednika rešavano nakon pet setova. Za sada se taj trend nije nastavio. Izabranice Jova Cakovića su u pravom smislu te reči nadigrale rivala i praktično mu ni u jednom trenutku nisu dozvolile da bilo šta pita na terenu. Sremu nije pomogla ni činjenica da je od večeras mogao da računa na Anu Jakšić, povremenu reprezentativku Srbije, kao i na Lindamaru Konseisao, rodom iz Brazila, što je potvrda da će Nikoli Kapricu i njegovom timu biti potrebno još vremena kako bi se uigrao.

Srem je poveo na samom početku ali su se Pazovčanke brzo adaptirale na gostujući teren. Srem je na startu meča zaslugama tandema Grabić – Krsmanović stekao lepu rezultatsku zalihu (8:4 i 13:7). Ipak, od tog trenutka se Jedinstvo probudilo i praktično nije stalo do samog kraja meča. Poenima Anje Zubić, kojoj su podršku pružile Kukilo i Naneva, Pazovčanke su polako, ali sigurno topile zaostatak za rivalom, da bi serijom od 10:2 prešle u vođstvo. Nije se na tome zaustavio gost, jer je ubrzo svoj poenterski učinak dala i Katarina Gagić, pa je Jedinstvo iskoristilo drugu set loptu za početno vođstvo – 25:23.

Ubrzo se ispostavilo da je preokret gošći u minulom periodu bio i prelomni momenat čitavog meča. Srem u nastavku prosto nije delovao kao ekipa koja bi mogla da zaustavi zahuktalog rivala, što je Jedinstvo u potpunosti iskoristilo. Bilo kakva neizvesnost u drugoj deonici viđena je samo do vođstva gošći od 14:12, kada je Srem počeo da greši, a to je ekipa Jova Cakovića surovo kaznila, prepustivši rivalu samo još tri poena do kraja seta – 25:15.

U trećem setu, tandem Stjepović – Naneva odlučio je da preuzme stvari u svoje ruke, pošto je poveo svoju ekipu ka maksimalnoj pobedi. Naravno, i ostatak tima dao je nemerljiv doprinos, pa je za tili čas na semaforu zasijalo 11:3, pa 16:7 i 22:8 u korist gošći. Iako je Srem u nastavku uspeo da koliko-toliko smanji zaostatak za rivalom, brzo se ispostavilo da je zaliha Pazovčanki nedostižna, pa je Jedinstvo sa 25:14 moglo da proslavi prvi trijumf u prvenstvu.

Kukilo i Stjepović su sjajnim napadom i još boljim prijemom ekipi Jedinstva doneli prevagu u ovom meču . U Sremu nešto bolje od ostalih su bile Grabić i libero Stanković.

U sledećem kolu Srem gostuje ekipi beogradskog Partizana.

GŽOK SREM: Conceicao Lindamara, Mihajlović M, Grabić, Babalj, Rnjak, Milošević, Krsmanović, Dragović, Bojić, Skočajić, Jakšić, Stanković (l), Kapric (l), trener Nikola KapricOK Jedinstvo, Miovčić, Naneva, Lakićević, Tasić, Punišić, Gagić, Pavlović, Zubić, Cvetković, Klopić, Stjepović, Kukilo, trener Jovo Caković

