Tehnologije i mladi – novi izazov mentalnog zdravlja

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja – 10. oktobar, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je predavanje u OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici. Učenici petog razreda saznali su kako da prepoznaju razliku između normalnog i prekomernog korišćenja interneta, telefona i računara, zašto se razvija i kako izgleda zavisnost od digitalnih uređaja.
Tokom interaktivnog predavanja, deca su aktivno učestvovala – predlagala su načine kako mogu provoditi vreme kreativno, zdravo i bez ekrana, dokazujući da mladi umeju da naprave dobre i zrele izbore kada im se pruže prave informacije.Svake godine milioni ljudi širom sveta suočavaju se sa vanrednim situacijama – oružanim sukobima, prirodnim katastrofama, epidemijama. Ovi događaji ne utiču samo na našu svakodnevnicu, već ostavljaju duboke tragove i na mentalno zdravlje.
Stres, anksioznost, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, pa čak i pojava depresije ili posttraumatskog stresnog poremećaja – sve su to posledice koje često prate ljude nakon ovakvih iskustava.
Svetski dan mentalnog zdravlja podseća nas da je mentalno zdravlje deo našeg opšteg blagostanja i da briga o psihičkom zdravlju jednako važna kao i briga o fizičkom. To je prilika da se podsetimo koliko je važno da pomoć i podrška budu dostupne svima – naročito onima koji se suočavaju sa posledicama vanrednih situacija.
Ključne poruke za ovu godinu:
- Milioni ljudi su pogođeni vanrednim situacijama koje mogu izazvati jak psihološki stres. Iako se većina vremenom oporavi, oko trećine osoba može razviti ozbiljnije psihičke tegobe.
- Jedna od pet osoba (22%) koja je proživela ratne sukobe u poslednjoj deceniji pati od depresije, anksioznosti, posttraumatskog stresnog poremećaja, bipolarnog poremećaja ili šizofrenije.
- Vanredne situacije često ometaju funkcionisanje zdravstvenih službi, pa su usluge mentalnog zdravlja manje dostupne upravo onda kada su najpotrebnije.
- Posebno su ranjive osobe sa težim mentalnim poremećajima, starije osobe i žene – njima je neophodna pravovremena i prilagođena podrška.
- I profesionalci koji pomažu drugima često se suočavaju sa velikim psihičkim opterećenjem. I oni zaslužuju podršku i brigu, jer samo zdrav stručnjak može pružiti zdravu pomoć.
Međunarodne smernice preporučuju čitav niz aktivnosti za očuvanje mentalnog zdravlja u vanrednim situacijama – od samopomoći u zajednici i dobrog informisanja, do psihološke prve pomoći i stručnog lečenja. Samo zajedničkim delovanjem država, organizacija i pojedinaca možemo obezbediti da najugroženiji dobiju podršku na vreme.
Svetski dan mentalnog zdravlja nije samo datum u kalendaru – to je poziv svima na empatiju, razumevanje i akciju. U vremenima neizvesnosti, podseća nas da briga o sebi i drugima počinje upravo od mentalnog zdravlja.