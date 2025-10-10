  • petak, 10. oktobar 2025.
Tehnologije i mladi – novi izazov mentalnog zdravlja
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Tehnologije i mladi – novi izazov mentalnog zdravlja

10. oktobar 2025. godine

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja – 10. oktobar, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je predavanje u OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici. Učenici petog razreda saznali su kako da prepoznaju razliku između normalnog i prekomernog korišćenja interneta, telefona i računara, zašto se razvija i kako izgleda zavisnost od digitalnih uređaja.

Tokom interaktivnog predavanja, deca su aktivno učestvovala – predlagala su načine kako mogu provoditi vreme kreativno, zdravo i bez ekrana, dokazujući da mladi umeju da naprave dobre i zrele izbore kada im se pruže prave informacije.Svake godine milioni ljudi širom sveta suočavaju se sa vanrednim situacijama – oružanim sukobima, prirodnim katastrofama, epidemijama. Ovi događaji ne utiču samo na našu svakodnevnicu, već ostavljaju duboke tragove i na mentalno zdravlje.

Stres, anksioznost, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, pa čak i pojava depresije ili posttraumatskog stresnog poremećaja – sve su to posledice koje često prate ljude nakon ovakvih iskustava.

Svetski dan mentalnog zdravlja podseća nas da je mentalno zdravlje deo našeg opšteg blagostanja i da briga o psihičkom zdravlju jednako važna kao i briga o fizičkom. To je prilika da se podsetimo koliko je važno da pomoć i podrška budu dostupne svima – naročito onima koji se suočavaju sa posledicama vanrednih situacija.

Ključne poruke za ovu godinu:

  • Milioni ljudi su pogođeni vanrednim situacijama koje mogu izazvati jak psihološki stres. Iako se većina vremenom oporavi, oko trećine osoba može razviti ozbiljnije psihičke tegobe.
  • Jedna od pet osoba (22%) koja je proživela ratne sukobe u poslednjoj deceniji pati od depresije, anksioznosti, posttraumatskog stresnog poremećaja, bipolarnog poremećaja ili šizofrenije.
  • Vanredne situacije često ometaju funkcionisanje zdravstvenih službi, pa su usluge mentalnog zdravlja manje dostupne upravo onda kada su najpotrebnije.
  • Posebno su ranjive osobe sa težim mentalnim poremećajima, starije osobe i žene – njima je neophodna pravovremena i prilagođena podrška.
  • I profesionalci koji pomažu drugima često se suočavaju sa velikim psihičkim opterećenjem. I oni zaslužuju podršku i brigu, jer samo zdrav stručnjak može pružiti zdravu pomoć.

Međunarodne smernice preporučuju čitav niz aktivnosti za očuvanje mentalnog zdravlja u vanrednim situacijama – od samopomoći u zajednici i dobrog informisanja, do psihološke prve pomoći i stručnog lečenja. Samo zajedničkim delovanjem država, organizacija i pojedinaca možemo obezbediti da najugroženiji dobiju podršku na vreme.

Svetski dan mentalnog zdravlja nije samo datum u kalendaru – to je poziv svima na empatiju, razumevanje i akciju. U vremenima neizvesnosti, podseća nas da briga o sebi i drugima počinje upravo od mentalnog zdravlja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

