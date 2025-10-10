Tehnologije i mladi – novi izazov mentalnog zdravlja

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja – 10. oktobar, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je predavanje u OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici. Učenici petog razreda saznali su kako da prepoznaju razliku između normalnog i prekomernog korišćenja interneta, telefona i računara, zašto se razvija i kako izgleda zavisnost od digitalnih uređaja.

Tokom interaktivnog predavanja, deca su aktivno učestvovala – predlagala su načine kako mogu provoditi vreme kreativno, zdravo i bez ekrana, dokazujući da mladi umeju da naprave dobre i zrele izbore kada im se pruže prave informacije.Svake godine milioni ljudi širom sveta suočavaju se sa vanrednim situacijama – oružanim sukobima, prirodnim katastrofama, epidemijama. Ovi događaji ne utiču samo na našu svakodnevnicu, već ostavljaju duboke tragove i na mentalno zdravlje.

Stres, anksioznost, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, pa čak i pojava depresije ili posttraumatskog stresnog poremećaja – sve su to posledice koje često prate ljude nakon ovakvih iskustava.

Svetski dan mentalnog zdravlja podseća nas da je mentalno zdravlje deo našeg opšteg blagostanja i da briga o psihičkom zdravlju jednako važna kao i briga o fizičkom. To je prilika da se podsetimo koliko je važno da pomoć i podrška budu dostupne svima – naročito onima koji se suočavaju sa posledicama vanrednih situacija.

Ključne poruke za ovu godinu:

Milioni ljudi su pogođeni vanrednim situacijama koje mogu izazvati jak psihološki stres. Iako se većina vremenom oporavi, oko trećine osoba može razviti ozbiljnije psihičke tegobe.

Jedna od pet osoba (22%) koja je proživela ratne sukobe u poslednjoj deceniji pati od depresije, anksioznosti, posttraumatskog stresnog poremećaja, bipolarnog poremećaja ili šizofrenije.

Vanredne situacije često ometaju funkcionisanje zdravstvenih službi, pa su usluge mentalnog zdravlja manje dostupne upravo onda kada su najpotrebnije.

Posebno su ranjive osobe sa težim mentalnim poremećajima, starije osobe i žene – njima je neophodna pravovremena i prilagođena podrška.

I profesionalci koji pomažu drugima često se suočavaju sa velikim psihičkim opterećenjem. I oni zaslužuju podršku i brigu, jer samo zdrav stručnjak može pružiti zdravu pomoć.

Međunarodne smernice preporučuju čitav niz aktivnosti za očuvanje mentalnog zdravlja u vanrednim situacijama – od samopomoći u zajednici i dobrog informisanja, do psihološke prve pomoći i stručnog lečenja. Samo zajedničkim delovanjem država, organizacija i pojedinaca možemo obezbediti da najugroženiji dobiju podršku na vreme.

Svetski dan mentalnog zdravlja nije samo datum u kalendaru – to je poziv svima na empatiju, razumevanje i akciju. U vremenima neizvesnosti, podseća nas da briga o sebi i drugima počinje upravo od mentalnog zdravlja.

