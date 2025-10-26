  • nedelja, 26. oktobar 2025.
STARA PAZOVA: Poseta delagacije rumunskog Parlamenta
STARA PAZOVA: Poseta delagacije rumunskog Parlamenta

26. oktobar 2025. godine

U petak je u zvaničnoj poseti opštini Stara Pazova boravila delagacija rumunskog Parlamenta, predstavnici Temišvarskog i okruga Karaš-Severin.

Kako prenosi RTV Stara Pazova prva zvanična poseta predstavnika rumunskog parlamenta opštini Stara Pazova imala je za cilj da se gosti bolje upoznaju sa ovom sredinom, za koju su, kako su istakli, čuli da je jedna od najrazvijenijih u Srbiji. Na sastanku sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem razgovarali su o privrednim i razvojnim potencijalima, s namerom da primere dobre prakse primene i u svojim sredinama.

Gosti iz Rumunije su nakon sastanka sa predsednikom Radinovićem posetili Kuću fudbala i obišli industrijske zone u Staroj i Novoj Pazovi. – prenosi lokalni elektronski medij.

