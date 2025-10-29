Sastav „Kalem“ za 15 godina programa „Čaj u 8“

Ruma- Grupa „Kalem“ gostovaće u Velikom holu Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u Rumi 2.novembra i ovim koncertom biće obeležen još jedan veliki jubilej koji ove godine obeležava Kulturni centar, a to je program „Čaj u 8“. „Kalem“ je, kako navode, sastav koji izvodi tradicionalne i komponovane pesme, glasom koji nepogrešivo dolazi sa ovih prostora, uz najfinije tonove violine, a obojeno zvukom gitare inspirisane narodnom muzikom sveta. Sastali su se 2017.godine i repertoar koji su počeli da grade, obuhvatao je najlepše tradicionalne i komponovane pesme sa Balkana. Vrlo brzo kristalisao se njihov pravac tradicionalnih i komponovanih pesama sa Balkana.

Stefan Ilić, pevač i violinista sastava Kalem, odrastao je uz narodnu pesmu, za razliku od Dušana Popovića Lipovca koji je odrastao uz tvrđe zvuke. Stefan je završio violin na Muzičkoj akademiji I Kragujevcu, a saradnja sa eminentnim umetnicima naše scene navela ga je da prikaže svoja talenat i kao pevač. Dušan je tokom studija u Španiji impresioniran šanskim ponosom prema svom nasleđu i sam krenuo tim putem.

-„Čaj u 8“ je jedan od retkih programskih sadržaja u rumskoj opštini, ali i šire, klasičnog karaktera, sa izletima u džez, etno i pop žanrove. Zamišljen kao kamerni ugođaj za odabranu publiku, jer dolaze samo istinski poštovaoci ovih pravaca, program zaista podrazumeva i taj večernji napitak-čaj koji kuvaju žene zaposlene u Kulturnom centru. Prigušena svetla, udobne stolice, sveće i toplo piće čine ugođaj još većim, kaže Nenad Vukelić, urednik muzičkog programa KC Ruma.

-Pregurao je sve ove godine i potvrdio nam da Ruma ima publiku za ono što možemo nazvati klasičnom umetnošću. Naša misija i vizija je da to odnegujemo, jer ako nešto jesterazlog postojanja ustanove koja se zove Kulturnim centrom, onda to jesu pomenute vrednosti, rekla je Katarina Filičpović, direktorka Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Ruma.

Tokom 15 godina na ovom jedisntvenom programu nastupali su brojni umetnici i mnoga velika imena zbog kojih „Čaj u 8“ ima svoju vernu publiku,a Ruma program kakav sigurno ne postoji nigde u zemlji.

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

