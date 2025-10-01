„Prva mamografija“ treći put u Pećincima

U okviru projekta „Prva mamografija“ Kliničkog centra Vojvodine, od 15. septembra ispred pećinačkog Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ stacioniran je mobilni mamograf, koji ženama sa teritorije opštine Pećinci omogućava besplatno snimanje.

Direktorka ove zdravstvene ustanove dr Mirjana Pešić, rekla je nedavno da je veliko interesovanje žena za preventivnim pregledom ove vrste, posebno žena starnosti od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju, kao i žena starijih od 40 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom. Ona je dodala da su žene sa teritorije pećinačke opštine na vreme bile upoznate sa početkom rada pokretnog mamografa, ali da su ovaj put posebno pozvane žene koje nisu nikada radile mamografiju.

-Do sada je urađeno oko 160 mamografija i ima još oko 200 žena koje su se prijavile. Interesovanje je veliko, a posebno mi je drago da raste svest žena u našoj opštini o značaju mamografije. Skoro dve godine radimo na intenzivnoj promociji preventivnih pregleda svake vrste, i svaki put je sve više i više zainteresovanih, što je jasan pokazatelj da raste svest ljudi o značaju preventivnih pregleda – rekla je dr Pešić.

Po rečima Aleksandra Jokića, radiološkog tehničara koji radi na pokretnom mamografu, po treći put su u Pećincima, svake dve godine, počevši od 2021. godine.

-Sam pregled traje od 10 do 15 minuta. Žena prvo u prostorijama doma zdravlja ostavi lične podatke i porodičnu i ličnu anamnezu. Zatim dolazi ovde kod nas na snimanje, koje ne bi trebalo da bude bolno, što svakako zavisi od strukture dojke i koliko je žena opuštena. Najbitnije je da se žene opuste, ništa nije strašno, a samo snimanje traje 10-tak minuta, od trenutka kada uđe u kombi i skine se. Rezultati će biti u pećinačkom domu zdravlja otprilike za dve nedelje. Naši lekari pregledaju snimke odmah prvi dan. Kada mi snimimo, ide jedno čitanje, zatim drugi lekar očitava ponovo snimke. Ukoliko jedan lekar posumnja nešto, žena se u roku od nedelju dana pozove u Klinički centar Vojvodine na dodatne preglede – izjavio je Jokić.

Projekat „Prva mamografija“ realizuje Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo od 2019. godine u kontinuitetu, u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Vojvodine, Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Institutom za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.