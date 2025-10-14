Priprema školskogvina od ovogodišnjeg roda-Prošlovreme slugu, nastupaju gospodari vinograda





Irig-Berba grožđa na tri i po hektara pod zasadima loze u vinogradu Srednje stručne škole “Borislav Mihajlović Mihiz” u Irigu je privedena kraju, a poslednji rod biće iskorišćen za proizvodnju rakije. Ono najvažnije sledi, a to je proizvodnja vina od ovogodišnjeg roda kojom će se pozabaviti učenici vinarskog smera i njihovi profesori. Završen je proces presovanja i muljanja, u januaru sledi proces bistrenja, u februaru filtriranja, da bi u martu već bila spremna vina iz ovogodišnjeg roda. Vina su već u tankovima i kako kaže profesor Milan Leđanac, prošla je faza kada je vinograd tražio slugu, a došla ona kada traži gospodara.

-Ove godine krenuli smo sa neoplantom, pa sovinjonom, potom

smo brali frankovku za roze, zatim burgundac i kadarku i to je najmlađi vinograd čiji je zavidan rod dospeo za berbu. Najvažnije je da je ova godina bila odlična za vinogradare pa i za nas. Vremenski uslovi su bili sjajni, sa povoljnom smenom sunčanih i kišnih dana baš kad je trebalo. Radili smo minimalnu zaštitu od bolesti i grožđe je ove godine perfektno, nadamo se da će takva biti i vina. Kiseline su u sjajnom balansu sa alkoholom i nakupilo je dovoljno šećera, kaže profesor Milan Leđanac.



Vino je sada u podrumu i sve je na stručnosti onih koji će

ga proizvoditi. Vina odležavaju u dva drvena suda, u novom hrastovom bariku odležava kadarka i to prvi put, ali i standardna etiketa burgundac. U decembru će se vino razlivati u barike gde će ležati godinu dana, a prošlogodišnje će se vaditi iz barik sudova i rastakati u boce.

-Po standardnim procedurama imamo vina koja godinu dana

odležavaju u hrastovim buradima, posle idu boce u kojima takođe odležavaju. Ovogodišnja berba burgunca i deo kadarke će odležati u hrastovom bariku i krajem sledeće godine će se flaširati, a drugi deo kadarke početkom sledeće godine ćemo razlivati u boce, dodaje Leđanac.



Tako se u martu naredne godine može očekivati vino iz ovogodišnjeg roda. Škola nije komercijalno orijentisana, kvalitet rada i raspoloživost broja učenika se stavljaju ispred količine, pa su očekivanja da će ovogodišnja proizvodnja biti oko 1000 litara vina.





-Ne bavimo se zaradom, već time da učenici savladaju proces proizvodnje kvalitetnog vina. Na raspolaganju nam je oko 50 učenika i nastavno osoblje i zadovoljni smo kvalitetom koji postižemo, jer na vinskim smotrama naša vina osvajaju i zlatna odličja. Najzadovoljniji smo time što je sve veće interesovanje za naš smer vinogradar vinar, kaže profesor Milan Leđanac.



Vinarstvo i vinogradarstvo u poslednje vreme doživljava sve

veću popularnost, pa tako vlada i veće interesovanje učenika za irišku vinsku školu. Time se u školskom podrumu proizvode jednako kvalitetna vina kao i u vinskim podrumima. Početkom naredne godine već će biti etiketirana bela vina, neke kupaže i monosortna vina, a pripremaju se i penušava vina.







