Pri kraju obnova male bioskopke sale, projekcije počinju 30.oktobra

Ruma- Bioskopske projekcije, koje su znak prepoznatljivosti Rume, u novoj rekonstruisanoj sali Kulturnog centra ponovo će se održavati od 30.oktobra. Završavaju se radovi na rekonstrukciji Male biskopske dvorane i tim povodom je Kulturni centar „Brana Crnčević“ obišla pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Aleksandra Ćirić Bošković. Resorni pokrajinski sekretarijat je uložio četiri miliona dinara za obnovu 260 sedišta u Maloj dvorani, zamenu poda i uređenje glumačkog foajea. Ovi radovi izvode se u godini velikog jubileja kada Kuturni centar obeležava četiri decenije od izgradnje i osnivanja.

-Pokrajinska vlada je preko našeg sekretarijata izdvojila četiri miliona dinara za obnovu bioskopske sale i glumačkog foajea, kao i 500.000 dinara za Festival tamburaških orkestara. Posebno je važno što je Kulturni centar jedan od četiri u pokrajini koji su projekat realizovali u najkraćem roku. Radimo na decentralizaciji kulture i očuvanju kulturnog nasleđa, i sigurna sam da će Ruma nastaviti da bude primer dobre prakse u tom pogledu, rekla je pokrajinska sekretarka Aleksandra Ćirić Bošković.

Radove su zajedno sasekretarkom obišli i njena pomoćnica Snežana Janković, predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić, pomoćnik predsednika Opštine Stevan Kovačević i direktorka Kulturnog centra Katarina Filipović. Ulaganja u objekat Kulturnog centra „Brana Crnčević“ su kontinuirana i u protekle četiri godine uloženo je oko 60 miliona dinara na veće i manje adaptacije, poput rekonstrukcije Velike dvorane, krova, sanitarnih čvorova, spoljašnjosti i slično, a sredstva su obezbeđivana sa lokalong, pokrajinskog i republičkog nivoa.

-Ljudi koji su izgradili Kulturni centar rekli su pre četrdeset godina da grade objekat za sadašnjost, ali i za budućnost. Naša je obaveza da ga očuvamo. Naš bioskop, naš znak raspoznavanja, nije prestao sa radom ni u najtežim vremenima, a sada u novom ruhu, dostojan svog imena i značaja nastavlja svoj rad. Projekcije počinju 30. oktobra i biće prvi događaj u novoj, obnovljenoj bioskopskoj sali, istakla je Katarina Filipović, direktorka Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Ruma.

-Zahvaljujući zajedničkom radu i ulaganjima, naš Kulturni centar ostaje jedan od najreprezentativnijih primera ustanova kulture ne samo u Vojvodini, već i u čitavoj Srbiji. Osvrnuo bih se i na period kada su počela velika ulaganja kada je sadašnja pokrajinska sekretarka obavljala dužnost predsednice Opštine Ruma. Kulturni centar je 37 godina čekao obnovu sedišta u Velikoj dvorani, a pune četiri decenije na restauraciju bioskopske sale, rekao je Ljubišić.

On je dodao da nije Kulturni centar jedini objekat ustanove kulture u koji se kontinuirano ulaže. Ljubišić i Ćirić Bošković su podsetili i na 100 miliona dinara lokalnih, pokrajinskih i republičkih sredstava uloženih u kompletnu obnovu Zavičajnog muzeja, ali i na rekonstrukciju Doma vojske u kom se sada nalazi Gradska biblioteka. Oni su najavili i skorašnji obilazak radova na rekonstrukciji Doma kulture u Kraljevcima i otvaranje nove kuće Mileve Marić Ajnštajn u decembru.

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

