Zahvaljujući digitalizaciji rekordna obrada zahteva za podsticaje

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je započeta obrada zahteva podnetih po javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov za 2025. godinu.

Zahvaljujući unapređenju procesa kroz sistem eAgrar, kao i automatizovanim proverama u realnom vremenu, obrada zahteva odvija se brže nego ikada.

Za samo dva dana uspešno je obrađeno više od 10.000 administrativno urednih zahteva, od ukupno 12.931 pristiglog po ovom pozivu.

Više od 5.500 rešenja već je dostavljeno u eSandučiće poljoprivrednih proizvođača na portalu eUprava, što predstavlja rekordan rezultat i potvrdu da digitalizacija u poljoprivredi daje vidljive rezultate.

Ministarstvo poziva sve korisnike da redovno proveravaju svoje eSanduče i preuzmu rešenja. Ukoliko nemaju primedbi, potrebno je da se na portalu ePodsticaji odreknu prava na žalbu, čime rešenja postaju pravosnažna i izvršna.

Na ovaj način značajno se skraćuje vreme do isplate, jer podsticaji mogu biti uplaćeni direktno na račun gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava bez dodatnog administrativnog zadržavanja.

Sveobuhvatna digitalizacija agrarne administracije, unapređenje tehničke infrastrukture i kadrovsko jačanje Uprave za agrarna plaćanja omogućili su sistemsko ubrzanje postupka odlučivanja, ali i veću pravnu sigurnost za sve korisnike.

Novi model rada podrazumeva elektronsku proveru podataka iz više zvaničnih baza, što u velikoj meri smanjuje potrebu za ručnom obradom i omogućava donošenje konačnih rešenja u znatno kraćem roku.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da je digitalizacija u agraru jedan od ključnih prioriteta ovog ministarstva, sa ciljem da svaki poljoprivrednik brže i jednostavnije ostvaruje svoja prava.

E-Agrar nije samo tehnički sistem – to je garancija da podrška stiže tamo gde treba, bez čekanja i papira. Ovo je najbolji dokaz da Srbija ima kapacitet da primeni evropske standarde u agrarnoj administraciji i pruži poljoprivrednicima ono što zaslužuju – poštovanje, sigurnost i brzu isplatu, naveo je on.

Ministarstvo će nastaviti sa unapređenjem digitalnih servisa i obradom svih pristiglih zahteva, kako bi isplate podsticaja bile realizovane u najkraćem mogućem roku, uz punu transparentnost i dostupnost informacija.

Za dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Upravi za agrarna plaćanja na brojeve telefona 011/3020-100, 011/3020-101, 011/3020-118 ili 0800/106-107, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

