  • petak, 17. oktobar 2025.
Požar u Nikincima lokalizovan zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca
Društvo | Vesti | Ruma
Požar u Nikincima lokalizovan zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca

17. oktobar 2025. godine

U selu Nikinci, 16. oktobra oko 11:40 časova, izbio je požar u blizini stambenih objekata, što je izazvalo zabrinutost meštana koji su odmah obavestili Dobrovoljno vatrogasno društvo Nikinci.

Na intervenciju je upućeno jedno vozilo sa tri člana DVD-a, koji su brzom i efikasnom akcijom uspeli da lokalizuju i potpuno ugase požar do 12:30 časova. Tokom gašenja požara utrošeno je oko 2.500 litara vode.

Iako je bilo ugroženo sedam domaćinstava, zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca nije pričinjena veća materijalna šteta – izgorela je samo strnjika. Ekipe su se vratile u bazu u 13 časova.

Brza intervencija još jednom je pokazala spremnost i posvećenost članova DVD Nikinci u zaštiti ljudi i imovine svog sela.

Izvor: DVD Nikinci

