Osumnjičen za prodaju droge – policija zaplenila 1,7 kilograma marihuane
2. oktobar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. J. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na području Rume, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 720 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vagice.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

