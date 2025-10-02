Osumnjičen za prodaju droge – policija zaplenila 1,7 kilograma marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. J. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na području Rume, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 720 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vagice.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.