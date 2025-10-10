MKUD „Srem“ most tradicije, kulture i zajedništva

MKUD „Srem“ iz Sremske Mitrovice je u svom radu i organizovanju različitih manifestacija ugostilo mnoga društva iz Vojvodine i Republike Mađarske, a takođe su odlazili i na nastupe širom Vojvodine, Republike Mađarske i Republike Srpske.

Svake godine početkom juna organizuje se Smotra narodnih igara amaterskih mađarskih društava iz Vojvodine (Gyöngyösbokréta) i Smotra narodnih pesama amaterskih mađarskih društava iz Vojvodine (Durindó) na kojima obe grupe i folklorna i pevačka uzimaju učešće. U periodu dok je bila aktivna dečja folklorna grupa je učestvovala na Smotri narodnog plesa za decu vrtićkog uzrasta i učenike osnovnih škola iz Vojvodine (Kőketánc), na kojoj je jedne godine osvojila prvo mesto.

Za svoj rad, Društvo je dobilo priznanje „EX LIBRIS“ koje dodeljuje fondacija Gupči Lajoš iz Budimpešte za postignute rezultate u negovanju i očuvanju nacionalnog identiteta Mađara u dijaspori. Društvo je, takođe, nakon nastupa folklorne grupe u Budimpešti dobilo Zlatnu plaketu kao priznanje koje se dodeljuje za negovanje tradicije Mađara iz Vojvodine.

Zahvaljujući radu članova Društva, a uz posredstvo Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Vlada Republike Mađarske je finansirala restauraciju vitraža na rimokatoličkoj katedrali Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici i jedan vitraž na crkvi u Hrtkovcima, uvođenje grejanja u župnoj veronaučnoj dvorani gde Društvo obavlja sve svoje aktivnosti, kao i krečenje spoljašljih zidova katedrale i dvorane.

Mađarsko KUD „Srem“ tradicionalno, od samog osnivanja organizuje proslave verskih praznika Uskrs, Sveti Dimitrije i Božić. -To je prilika da vreme uoči ovih praznika provedemo zajedno jer za većinu članova Društvo predstavlja drugu porodicu. Poseban akcenat u okviru našeg rada stavljamo na božićne praznike i tada, u prostorijama u kojima obavljamo svoje aktivnosti, organizujemo program gde predstavimo tradicionalne običaje i pevanje božićnih pesama. Nakon programa Predsedništvo svake godine nastoji da uveseli najmlađe članove prigodnim paketićima, a aktivne članove simboličnim poklonom (Božićni ukras) koji predstavlja jedinstvo i na sam dan Božića sve veseli i povezuje. Po prvi put, 2022. godine Božićni običaji Mađara u Sremu predstavljeni su široj publici u mitrovačkom Pozorištu, a nakon koncerta dobijene su pozitivne kritike kako od sugrađana tako i od predstavnika Gradske uprave za kulturu. Tako je došlo do ideje da Društvo u decembru organizuje manifestaciju pod nazivom „Božićni običaji“ – kaže Dragana Šimonjik, predsednica MKUD-a.

S obzirom da u Gradu Sremska Mitrovica ima više etničkih zajednica sa kojima MKUD „Srem“ ima dobru saradnju, poslednje dve godine veoma uspešno je realizovan koncert na kojem budu predstavljeni običaji Mađara iz Srema koje – pored domaćina prikažu i druga mađarska društva. Na tom koncertu takođe budu predstavljeni i običaji karakteristični za hrvatsku nacionalnu manjinu, a svoje običaje prikaže i Društvo za negovanje ukrajinske kulture „Kolomejka“. Na takav način društva su se još više povezala te je MKUD „Srem“ na poziv ukrajinskog društva učestvovalo na Božićnom koncertu koji organizuju u Grkokatoličkoj crkvi.

Pre dve godine Društvo je proslavilo 20 godina rada i tim povodom, na Godišnjem koncertu su podeljene plakete osobama koje su najviše doprinele postojanju i radu Društva.

A Szerémség MME – hagyomány, kultúra és közösség

A Szerémség Magyar Művelődési Egyesület munkája és különféle rendezvényei során számos vendégcsoportot látott vendégül Vajdaságból és Magyarországról, de felléptek Vajdaság, Magyarország és a Szerb Köztársaság számos településén is.

Minden év június elején megszervezik a vajdasági magyar amatőr művelődési egyesületek néptáncfesztiválját (Gyöngyösbokréta), valamint a vajdasági magyar amatőr művelődési egyesületek népdalfesztiválját (Durindó), amelyeken mind a néptánc-, mind az énekkar rendszeresen részt vesz. Amíg működött a gyermek-folklórcsoport, a vajdasági óvodások és általános iskolások részére szervezett gyermeknéptáncfesztiválon (Kőketánc) is felléptek, ahol egy alkalommal első helyezést értek el.

Munkájukért az Egyesület megkapta az „EX LIBRIS” díjat, amelyet a budapesti Gupcsi Lajos Alapítvány adományoz a diaszpórában élő magyarok nemzeti identitásának ápolásáért és megőrzéséért. A budapesti fellépést követően a néptánccsoport Aranyplakettet is kapott, amelyet a vajdasági magyar hagyományok ápolásáért ítélnek oda.

Az Egyesület tagjainak munkája, valamint a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárása révén a Magyarország Kormánya finanszírozta a Szent Demeter római katolikus székesegyház üvegablakainak restaurálását Szávaszentdemeteren, valamint egy üvegablak felújítását Hrtkovcin, a plébániai hittanterem fűtésének kiépítését (ahol az Egyesület tartja rendezvényeit), továbbá a székesegyház és a terem külső falainak festését is.

A Szerémség Magyar ME hagyományosan, megalakulása óta megszervezi a vallási ünnepek – Húsvét, Szent Demeter napja és Karácsony – megünneplését.

– Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy az ünnepek előtti időszakot közösen töltsük, hiszen a tagság többségének az Egyesület egy második családot jelent. Külön figyelmet fordítunk a karácsonyi ünnepekre: a rendezvényeinken bemutatjuk a hagyományos szokásokat és énekeljük a karácsonyi dalokat. A műsor után az Elnökség minden évben igyekszik megörvendeztetni a legkisebbeket ajándékcsomaggal, az aktív tagokat pedig egy szimbolikus ajándékkal (karácsonyi dísz), amely az egységet jelképezi, és Karácsony napján mindenkit összeköt és felvidít. 2022-ben először mutatták be a szerémségi magyar karácsonyi szokásokat szélesebb közönség előtt, a szávaszentdemeteri Színházban, ahol az előadás után pozitív visszajelzéseket kaptak mind a város polgáraitól, mind a Városi Kulturális Hivatal képviselőitől. Innen született meg az ötlet, hogy decemberben „Karácsonyi szokások” címmel hagyományteremtő jelleggel megszervezzenek egy rendezvényt – mondja Simonyik Dragana, az Egyesület elnöke.

Mivel Szávaszentdemeteren több etnikai közösség is él, amelyekkel a Szerémség MME jó kapcsolatot ápol, az elmúlt két évben nagy sikerrel szerveztek koncertet, amelyen a szerémségi magyarok szokásait a házigazda mellett más magyar egyesületek is bemutatták. Ugyanezen a koncerten a horvát nemzeti közösség hagyományai, valamint az „Kolomejka” Ukrán Kulturális Egyesület szokásai is színpadra kerültek. Így a közösségek még inkább összekapcsolódtak, és a Szerémség MME meghívást kapott az ukrán egyesület karácsonyi koncertjére is, amelyet a görögkatolikus templomban tartanak.

Két évvel ezelőtt az Egyesület fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte, és ebből az alkalomból az Évadzáró koncerten plaketteket adtak át azoknak, akik a legtöbbet tették az Egyesület létrejöttéért és működéséért.

