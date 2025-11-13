  • četvrtak, 13. novembar 2025.
HUMANITARNI TURNIR: Mitrovački đaci igraju za psihijatriju Opšte bolnice
HUMANITARNI TURNIR: Mitrovački đaci igraju za psihijatriju Opšte bolnice

13. novembar 2025. godine

Odbor za versku nastavu Mitropolije Sremske i Sportski savez Grada Sremska Mitrovica organizuju petodnevni humanitarni fudbalski turnir za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola iz grada. Više od 600 dečaka i devojčica koji pohađaju veronauku takmiče se i u isto vreme pomažu sakupljanju sredstava za odeljenje psihijatrije Opšte bolnice.

Kako su rekli organizatori, rezultati ovog takmičenja su u drugom planu, najveća pobeda su druženje, humanost i orijentacija ka bavljenju sportom.

Završnica turnira predviđena je za sledeću nedelju. Sve utakmice se odigravaju u PSC Pinki.

Punu pomoć za realizaciju takmičenja pruzio je i Fudbalski savez Grada Sremska Mitrovica i Strukovna organizacija fudbalskih sudija. Plemeniti akciju đaka podržala je nadležna Gradska uprava za kulturu, sport i mlade.

Izvor: Sportski savez Grada Sremska Mitrovica

