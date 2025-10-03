Matija Radošević i Vukašin Blagojević zlatni u Šapcu

Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice nastupao je proteklog vikenda na Gospojinskom mitingu u Šapcu, na kome se izdvojila muška ekipa u tehničkim disciplinama.

Zlatne medalje su osvojili Matija Radošević i Vukašin Blagojević u skoku u dalj. Matija je skočio svoj lični rekord, takođe je nastupao i u bacaju vortexa gde je zauzeo četvrto mesto. Srebrnu medalju u bacaju vortexa osvojio je Andrej Nikolić, koji je zlato izgubio u poslednjoj seriji. Do bronzane medalje došao je Gavrilo Dzever u skoku u dalj, a on je jedan od najmlađih članova kluba.

Kod nekih od takmičara došli je do zamora i nisu nastupali u svom najboljem izdanju. Pored medalja pet takmičara je osvojilo četvrta mesta. Za klub su nastupali još Una, Jana, Mila, Vukan, Mirka, Tanja, Kalina, Vukan, Aleksej i Sergej.

-Sledece godine od sve ove dece očekujemo još mnogo dobrih rezultata, a treneri Goran i Nina su zadovoljni ovim takmičenjem i celom sezonom. Takođe, treba napomenuti da je od velike pomoći na ovom takmičenju bila Vanja Milanović, koja polako gradi svoju trenersku karijeru – ističu iz kluba.

