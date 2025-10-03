Manifestacija „Gljive kao hrana i lek“ u Zasavici

Specijalni rezervat prirode „Zasavica“ i ove godine biće domaćin manifestacije „Gljive kao hrana i lek“, koja će se održati u nedelju, 5. oktobra u organizaciji Udruženja gljivara „Lisičarka“ iz Sremske Mitrovice.

Ovaj događaj već tradicionalno okuplja ljubitelje prirode, gljiva, zdrave hrane i alternativne medicine, kao i stručnjake iz oblasti mikologije. Otvaranje manifestacije zakazano je za 11 časova, a od 13 časova posetioce očekuje gljivarski ručak.

Manifestacija ima za cilj da podigne svest o značaju gljiva u ishrani i medicini, ali i da ukaže na važnost očuvanja prirodnih staništa u kojima ove vrste obitavaju.

