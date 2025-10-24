Kamerom po Sremu: Humanost u slici

Fotografije redova građana ispred prostorija Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici, koji čekaju da daju krv za povređene u nesreći na jaračkom putu, za našu redakciju su najupečatljivija slika zabeležena protekle nedelje, koja pokazuje koliko srce imaju naši sugrađani.

