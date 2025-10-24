Jesenja radionica “Volim jesen zlatnu” okupila osnovce mitrovačkih škola

U četvrtak 23. oktobra u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održana je 26. jesenja radionica „Volim jesen zlatnu“. Na radionici su učestvovali učenici osam mitrovačkih škola od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj radionice je kreativno izražavanje i druženje vršnjaka.

Najbolje radove napravili su:

PRVI RAZRED:

1.Bogdan Andonović OŠ „D. R. Narod“

2.Tara Jovanović OŠ „Sveti Sava“

2.Maksim Slavujević OŠ „B. P. Pinki“

3.Minja Župunski OŠ „J. J. Zmaj“, Martinci

3.Jovana Bogosavljević OŠ „B. Radičević“, Kuzmin

3.Lazar Ostojin OŠ „J. J. Zmaj“

DRUGI RAZRED:

1.Emilija Nikolić OŠ „D. R. Narod“

2.Lenka Erdevik OŠ „Sveti Sava“

3.Sara Živanović OŠ „T. V. Lebarnik“

3.Vojin Stojnić OŠ „J. J. Zmaj“, Martinci

TREĆI RAZRED:

1.Dimitrije Božić OŠ „J. J. Zmaj“

2.Sofija Plavšić OŠ „Sveti Sava“

2.Aleksandra Laketić OŠ „B. P. Pinki“

3.Maša Dronić OŠ „T. V. Lebarnik“

3.Minja Vukotić OŠ „S. B. Paja“

ČETVRTI RAZRED

1.Jana Mehuljić OŠ „D. R. Narod“

2.Vukašin Pečenica OŠ „B. Radičević“, Kuzmin

2.Mirjana Simić OŠ „S. B. Paja“

2.Elena Divljak OŠ „B. P. Pinki“

3.Jana Bosančić OŠ „J. J. Zmaj“

3.Mila Milačić OŠ „T. V. Lebarnik“

3.Dunja Stojković OŠ „Sveti Sava“

Radionicu je vodila Mirjana Jovanović. Članovi žirija koji su pratili radionicu i ocenjivali radove bile su Milica Milošević i Marijana Jakovljević. Radionicu su ulepšale Staša Španović, Dorotea Mihailović i Una Pavlović iz Studija modernog i klasičnog baleta „Olena“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.