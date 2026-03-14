Uvećane cene parking mesta u Inđiji
Javno preduzeće “Inđija put“ najavilo je nove cene parkiranja u zonama naplate parkinga u Inđiji. Direktor preduzeća Uroš Trifunović je rekao da je Odluka o povećanju cena donesena na osnovu analiza poslovanja i troškova, gde je zabeleženo povećanje troškova koji direktno utiču na održivost sistema naplate.

-Cilj ove korekcije je obezbeđivanje stabilnog i funkcionalnog parking sistema, a cena usluga se nije menjala deset godina – rekao je Trifunović.

Primera radi, svaki započeti sat parkiranja u prvoj zoni sada je 49 dinara, dok je mesečna pretplatna parking karta 2970 dinara u prvoj i 1445 dinara u drugoj zoni. Cena godišnje karte za parkiranje u Inđiji trebalo bi da bude 28500 dinara u prvoj i 13900 dinara u drugoj zoni naplate.

U inđijskoj zoni naplate parkiranja, u dve zone, ima ukupno 482 parking mesta. Nadležni iz “Inđija puta“ najavljuju širenje prostora za parkiranje, kao i sagledavanje mogućnosti za buduću izgradnju gradske garaže, čime bi bio rešen problem gužvi u centru Inđije.

M.S.

Mostić preko Kudoša biće završen krajem aprila
Policija zaplenila 1,7 tona duvana: Osumnjičeni oštetio budžet za 14,5 miliona dinara
U Beočinu otvorena izložba „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“
Bez čekanja na šalterima
Najjači Rumljanin velikog srca
Otvorena izložba u “Beloj pčeli“: Priča o damama sa pečatom
Povezane Vesti
Društvo | Hronika | Ruma | Poljoprivreda

Svaki treći zalogaj na planeti z...

Vesti

Juče jedna saobraćajna nezgoda

Vesti | Inđija

Radovi u Ljukovu

Vesti | Irig

Ulaganje u male škole i klubove

