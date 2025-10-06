  • ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Indiansi i dalje neporaženi
Sport | Inđija
0 Komentara

Indiansi i dalje neporaženi

6. oktobar 2025. godine

Na drugom turniru Druge fleg fudbal lige Srbije, koji je odigran u subotu, 4. oktobra, na terenu OFK Jelen u Šapcu, tim Inđija Indians B nastavio je sa sjajnim partijama i zabeležio dve nove pobede, čime je zadržao prvo mesto na tabeli.

Iako je početak dana obeležila kiša, to nije pokolebalo tim iz Inđije. U prvom meču, Indiansi su savladali Čačak Angel Warriorse rezultatom 25:14, dok su u drugom kolu bili bolji od domaćina, Šabac Foxesa, sa 27:19.

Čvrsta odbrana, precizan napad i uigranost ekipe doneli su Inđiji maksimalan učinak, četiri pobede iz četiri utakmice i zasluženo prvo mesto na tabeli.

Naredni, treći turnir biće odigran početkom novembra, čime će biti zatvoren jesenji deo prvenstva. Indiansi na pauzu idu kao lideri lige i jedina ekipa bez poraza.

Foto: Sirmium Photo

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Matija Radošević i Vukašin Blagojević zlatni u Šapcu
categories_image
Karatisti inđijskog „Železničara“ uspešni na međunarodnom turniru u Češkoj
categories_image
Indians B nastavljaju sezonu Druge lige
categories_image
„Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini“
categories_image
Stefan Đonić pobednik Kupa Srbije
categories_image
Za mlade nade Atletskog kluba Srem 20 medalja u Šapcu
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Pećinci

Stonoteniski turnir u susret Pet...

categories_image

Sport

Četiri medalje za „Sirmium...

categories_image

Sport

Festival rukometa u Laćarku

categories_image

Sport

Na mladima klub ostaje

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt