Indiansi i dalje neporaženi

Na drugom turniru Druge fleg fudbal lige Srbije, koji je odigran u subotu, 4. oktobra, na terenu OFK Jelen u Šapcu, tim Inđija Indians B nastavio je sa sjajnim partijama i zabeležio dve nove pobede, čime je zadržao prvo mesto na tabeli.

Iako je početak dana obeležila kiša, to nije pokolebalo tim iz Inđije. U prvom meču, Indiansi su savladali Čačak Angel Warriorse rezultatom 25:14, dok su u drugom kolu bili bolji od domaćina, Šabac Foxesa, sa 27:19.

Čvrsta odbrana, precizan napad i uigranost ekipe doneli su Inđiji maksimalan učinak, četiri pobede iz četiri utakmice i zasluženo prvo mesto na tabeli.

Naredni, treći turnir biće odigran početkom novembra, čime će biti zatvoren jesenji deo prvenstva. Indiansi na pauzu idu kao lideri lige i jedina ekipa bez poraza.

Foto: Sirmium Photo

