Epidemiološka situacija gripa na teritoriji Sremskog okruga

Na osnovu rezultata epidemiološkog nadzora nad gripom Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, broj obolelih od gripa na teritoriji Sremuskog okruga je na nivou uobičajenom za vanepidemijski period, a registrovana klinička aktivnost je iznad srednjeg praga. Registrovane stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, a akutnih respiratornih infekcija u porastu u odnosu na prethodnu nedelju.

PCR laboratorijskim testiranjem uzoraka pacijenata sa teritorija opštine Šid je potvrđena infekcija virusom gripa tipova A (N1 pdm /2009). Podsećamo na opšte mere prevencije gripa:

Pravilno odlaganje upotrebljenih maramica – nakon brisanja nosa ne držati maramicu

po džepovima, u rukama ili u rukavu, već je odložiti u kantu za smeće

Higijena ruku toplom vodom i sapunom, naročito nakon brisanja nosa i kijanja

Ishrana bogata vitaminima i unošenje dovoljno tečnosti u organizam

Redovno provetravanje i osunčavanje prostorija

Redovno čišćenje, usisavanje i vlažno prebrisavanje podova

Redovno čišćenje predmeta opšte upotrebe-mobilnih telefona, tastature kompjutera,

miša, dečijih igračaka (krpene igračke prati u veš mašini, a plastične u toploj

sapunici)

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica

