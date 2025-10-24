  • petak, 24. oktobar 2025.
Epidemiološka situacija gripa na teritoriji Sremskog okruga
Društvo | Vesti
Epidemiološka situacija gripa na teritoriji Sremskog okruga

24. oktobar 2025. godine

Na osnovu rezultata epidemiološkog nadzora nad gripom Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, broj obolelih od gripa na teritoriji Sremuskog okruga je na nivou uobičajenom za vanepidemijski period, a registrovana klinička aktivnost je iznad srednjeg praga. Registrovane stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, a akutnih respiratornih infekcija u porastu u odnosu na prethodnu nedelju.

PCR laboratorijskim testiranjem uzoraka pacijenata sa teritorija opštine Šid je potvrđena infekcija virusom gripa tipova A (N1 pdm /2009). Podsećamo na opšte mere prevencije gripa:

  • Pravilno odlaganje upotrebljenih maramica – nakon brisanja nosa ne držati maramicu
    po džepovima, u rukama ili u rukavu, već je odložiti u kantu za smeće
  • Higijena ruku toplom vodom i sapunom, naročito nakon brisanja nosa i kijanja
  • Ishrana bogata vitaminima i unošenje dovoljno tečnosti u organizam
  • Redovno provetravanje i osunčavanje prostorija
  • Redovno čišćenje, usisavanje i vlažno prebrisavanje podova
  • Redovno čišćenje predmeta opšte upotrebe-mobilnih telefona, tastature kompjutera,
    miša, dečijih igračaka (krpene igračke prati u veš mašini, a plastične u toploj
    sapunici)
