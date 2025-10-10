  • petak, 10. oktobar 2025.
Elektronska dostava računa
Ekonomija | Vesti | Sremska Mitrovica
Elektronska dostava računa

10. oktobar 2025. godine

JKP „Komunalije“ omogućilo je korisnicima da račune za komunalne usluge ubuduće dobijaju putem elektronske pošte, umesto u papirnom obliku.

Kako navode iz preduzeća, ova usluga uvedena je u okviru napora da se unaprede tehnički kapaciteti i poboljša komunikacija sa korisnicima, u skladu sa strategijom razvoja i modernizacije poslovanja.
Građani koji žele da račune dobijaju putem elektronske pošte treba da podnesu odgovarajući zahtev lično u prostorijama JKP Komunalije, na adresi Stari Šor 114.

Prilikom podnošenja zahteva, potrebno je priložiti ličnu kartu – očitanu ukoliko poseduje čip, odnosno fotokopiju ako ne poseduje čip.

