Elektronska dostava računa

JKP „Komunalije“ omogućilo je korisnicima da račune za komunalne usluge ubuduće dobijaju putem elektronske pošte, umesto u papirnom obliku.
Kako navode iz preduzeća, ova usluga uvedena je u okviru napora da se unaprede tehnički kapaciteti i poboljša komunikacija sa korisnicima, u skladu sa strategijom razvoja i modernizacije poslovanja.
Građani koji žele da račune dobijaju putem elektronske pošte treba da podnesu odgovarajući zahtev lično u prostorijama JKP Komunalije, na adresi Stari Šor 114.
Prilikom podnošenja zahteva, potrebno je priložiti ličnu kartu – očitanu ukoliko poseduje čip, odnosno fotokopiju ako ne poseduje čip.