PAZI, SNIMA SE! Novi radar u gradu

Saobraćajna policija je počela da koristi nov radarski uređaj, a do 22. septembra, pripadnici saobraćajne policije u Sremskoj Mitrovici sproveli su međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Akcija je bila prvenstveno usmerena na uočavanje i sankcionisanje prekoračenja dozvoljene brzine kretanja.

Srđan Jeftić, komandir Saobraćajne policijske ispostave za grad Sremska Mitrovica, izjavio je da su pored kontrole brzine, kontrolisani i alkoholisanost učesnika u saobraćaju, prevoz dece, korišćenje sigurnosnih pojaseva, upotreba uređaja za komunikaciju tokom vožnje, nepropisna preticanja, kao i drugi prekršaji koji su uticali na bezbednost.

-Pre uvođenja u upotrebu novog, najsavremenijeg radarskog uređaja održana je obuka pripadnika saobraćajne policije za njegovo korišćenje. Ovaj uređaj će značajno doprineti unapređenju bezbednosti, budući da saobraćajna policija do sada nije raspolagala ovakvom opremom. Novi radarski uređaj može istovremeno da meri brzinu na šest saobraćajnih traka, u oba smera, a poseduje i mogućnost noćnog merenja. Takođe, opremljen je sistemom za automatsko prepoznavanje registarskih tablica. Uređaj će u značajnoj meri pomoći u nastojanju da smanjimo brzine kretanja, naročito na putevima između naseljenih mesta, gde je u prethodnim godinama, nakon rekonstrukcije kolovoza, zabeležen veći broj saobraćajnih nezgoda zbog velikih brzina (pravci prema Čalmi, Velikim Radincima i Jarku). Važno je napomenuti da vozači neće biti zaustavljani na licu mesta – sistem automatski prepoznaje registarske tablice i povezan je sa bazama MUP-a, te će pozivi za izjašnjenje o prekršaju stizati na kućnu adresu – rekao je komandir Jeftić.

Kako je naveo, tokom obuke utvrđeno je da je u proseku svake minute jedno vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja, i to iako je na uređaju bila podešena tolerancija od +10 km/h.

