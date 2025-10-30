Edukacija i podela “Knjige polja”

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica finansirala je projekat „Knjiga polja“, koji ima za cilj da pomogne poljoprivrednicima u praćenju i unapređenju proizvodnje. Tokom naredne sedmice biće organizovana edukacija za poljoprivrednike, kada će učesnici dobiti besplatne primerke Knjige polja i obuku za njeno pravilno korišćenje.

Kako objašnjava direktor Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica Stevan Savčić, Knjiga polja predstavlja osnovu i stub svake poljoprivredne proizvodnje.

– Svaki proizvođač u Knjigu tokom pet godina upisuje sve aktivnosti koje je sproveo na parceli – od pripreme i oranja, pa do žetve. Na taj način vodi evidenciju o svakoj fazi rada i može da upoređuje prinose, prska i unapređuje svoju proizvodnju – rekao je Savčić.

On je podsetio da je vođenje Knjige polja zakonska obaveza još od 2007. godine, ali se ta obaveza do skoro nije strogo kontrolisala.

– Sada inspekcije proveravaju evidencije kod svih korisnika državnog zemljišta. Napravili smo Knjigu polja koja je u prodaji, ali ćemo kroz ovaj projekat omogućiti da je poljoprivrednici dobiju besplatno, zajedno sa obukom – dodao je Savčić.

U Knjizi polja beleže se podaci o kvalitetu zemljišta, datumima setve i prskanja, kao i o svim drugim aktivnostima na parceli. Posebno je važno što se vodi i evidencija o analizi zemljišta, kao i o ispravnosti prskalica i mašina koje se koriste.

– Grad će ubuduće imati obavezu da vodi Knjigu polja za sve oranice pod državnim zakupom. Na taj način će poljoprivrednici koji naredne godine uzmu zemljište u zakup moći da vide šta je sve na toj parceli prethodno rađeno – istakao je Savčić.

Poljoprivrednici su se ranije često žalili da nemaju gde da nabave ovu knjigu, zbog čega je Poljoprivredna stručna služba, u saradnji sa Gradom i Agencijom za ruralni razvoj, pripremila šablon i štampala knjige koje će sada biti dostupne svima – potpuno besplatno.

Radionica će obuhvatiti proizvođače iz šest sela, a biće podeljeno ukupno 250 primekara knjige. Projekat „Knjiga polja“ tako postaje važan korak ka transparentnijem, modernijem i odgovornijem upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom u Sremu.

