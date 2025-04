Dragana Filimonović (keltska harfa): Putovanje u središte duše

Centar za kulturu „Sirmijumart“ poziva vas na „Putovanje u središte duše“, na veče ispunjeno emocijama i muzikom, kroz koje publiku svirajući keltsku harfu, povesti Dragana Filimonović. Ovaj nastup održaće se u subotu 26. aprila od 19 sati u Pozorištu „Dobrica Milutinović“.

Izbor iz poezije:

Miroslav Antić, Dušan Vasiljev, Ošo Radžniš…

Program za harfu:

Greensleeves – engleska tradicionalna pesma

G. F. Handel – Pasakalija a-moll, arr. D. Filimonović

D. Filimonović – Uspavanka za tri zvezde

D. Filimonović – Tihomirova pesma

D. Filimonović – Izvini

It is Well with My Soul – himna, arr. Christ Mery Lyn

C. Debussy – Mesečina, arr. Christ Mery Lyn/D.F.

Mary Did You Know? – Gospel (Mark Lowry – tekst, Buddy Greene – muzika), arr. D.F.

A. Lloyd Webber – Pie Jesu (iz Rekvijema), arr. D.F.

A. Lloyd Webber – Memories (iz mjuzikla Mačke), arr. D.F.

A Thousand Years – Christina Perri

J. Rodrigo – Concierto de Aranjuez (Adagio), arr. D.F.

Boat Song – škotska tradicionalna pesma

