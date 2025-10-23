Brži odgovor na zdravstvene pretnje

U okviru IPA projekta „EU za zdravstveni sistem Srbije“, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica aktivno učestvuje u izradi Planova spremnosti i odgovora na javnozdravstvene pretnje u kriznim i vanrednim situacijama na teritoriji Sremskog okruga.

Kako je saopšteno iz Zavoda, svi planovi na nivou okruga su već pripremljeni i imaju veliki značaj za unapređenje sistema javnog zdravlja, jer jačaju kapacitete lokalnih samouprava i zdravstvenih ustanova, omogućavajući brzu i efikasnu reakciju na različite rizike po zdravlje građana – od ekstremnih vremenskih prilika do izbijanja zaraznih bolesti.

– Izrada planova zasnovana je na detaljnoj proceni rizika i uključuje koordinaciju sa svim relevantnim institucijama, kao i aktivno uključivanje lokalnih Saveta za zdravlje. Nakon finalizacije, planovi će biti testirani kroz simulacione vežbe kako bi se proverila njihova funkcionalnost, a potom će uslediti i njihova nadogradnja radi još efikasnijeg odgovora u budućnosti. Ovo je važan korak ka unapređenju zdravstvene bezbednosti naših građana i principa „zdravlje za sve“ na lokalnom nivou – izjavio je Petar Samardžić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Projekat realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U izradi planova učestvuje ukupno 24 instituta i zavoda za javno zdravlje u Srbiji, pod mentorstvom Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u saradnji sa lokalnim samoupravama i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.