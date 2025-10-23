  • četvrtak, 23. oktobar 2025.
Brži odgovor na zdravstvene pretnje
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Brži odgovor na zdravstvene pretnje

23. oktobar 2025. godine

U okviru IPA projekta „EU za zdravstveni sistem Srbije“, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica aktivno učestvuje u izradi Planova spremnosti i odgovora na javnozdravstvene pretnje u kriznim i vanrednim situacijama na teritoriji Sremskog okruga.

Kako je saopšteno iz Zavoda, svi planovi na nivou okruga su već pripremljeni i imaju veliki značaj za unapređenje sistema javnog zdravlja, jer jačaju kapacitete lokalnih samouprava i zdravstvenih ustanova, omogućavajući brzu i efikasnu reakciju na različite rizike po zdravlje građana – od ekstremnih vremenskih prilika do izbijanja zaraznih bolesti.

– Izrada planova zasnovana je na detaljnoj proceni rizika i uključuje koordinaciju sa svim relevantnim institucijama, kao i aktivno uključivanje lokalnih Saveta za zdravlje. Nakon finalizacije, planovi će biti testirani kroz simulacione vežbe kako bi se proverila njihova funkcionalnost, a potom će uslediti i njihova nadogradnja radi još efikasnijeg odgovora u budućnosti. Ovo je važan korak ka unapređenju zdravstvene bezbednosti naših građana i principa „zdravlje za sve“ na lokalnom nivou – izjavio je Petar Samardžić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Projekat realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U izradi planova učestvuje ukupno 24 instituta i zavoda za javno zdravlje u Srbiji, pod mentorstvom Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u saradnji sa lokalnim samoupravama i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
OBUKE ZA UPOTREBU PESTICIDA: Znanjem za bezbedniju poljoprivredu
categories_image
Gimnastičarke iz Rume uspešne u Senti
categories_image
Rezultati konkursa Međunarodne izložbe fotografija Pravoslavlje na internetu
categories_image
Uručeno prvih 19 IPARD III rešenja za nabavku novih traktora
categories_image
Promocija knjige Vesne Stanimirović u Biblioteci „Gligorije Vozarović“
categories_image
U petak Mini-tini fest u Karlovčiću
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Kultura | Vesti | Šid

Šumanovićeva pisma Galeriji na p...

categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

U osnovnoj školi u Beočinu održa...

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Još jedan konkurs Opštine Pećinci

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

NEKAD U SREMSKIM (1973): Kad se ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt