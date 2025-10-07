Besplatan sportsko-edukativni program za đake prvake na teritoriji opštine Beočin

Kompanija „Lafarž Srbija“ u saradnji sa sportskom organizacijom „Zvezda sjajna“ i Osnovnom školom „Jovan Grčić Milenko“ organizuje besplatan sportsko-edukativni program za sve učenike prvih razreda sa teritorije opštine Beočin koji će trajati od 14. oktobra do 23. decembra.

Program je osmišljen kako bi najmlađim sugrađanima omogućio da kroz igru, sport i nauku razvijaju zdrave navike, radoznalost i samopouzdanje. Imajući u vidu da prvi razred donosi mnogo novih izazova, ali i beskrajno mnogo radosti za decu, „Lafarž Srbija“, kao kompanija koja brine o lokalnoj zajednici i ulaže u buduće generacije, omogućila je ovaj besplatan program sa akcentom na sport, edukaciju i druženje na koji se mogu prijaviti svi učenici prvih razreda koji pohađaju obe osnovne škole na teritoriji opštine Beočin.

Program se realizuje u saradnji sa sportskom organizacijom „Zvezda sjajna”, koja okuplja stručnjake iz oblasti sporta, psihologije, nutricionizma i dečje edukacije.

ŠTA OČEKUJE UČENIKE?

Časovi sporta, razvoj kondicije, koordinacije i zdravih navika kroz igru; Radionice pažnje, motoričkih i kognitivnih sposobnosti – kroz zabavne zadatke koji podstiču kreativnost;

Časovi o zdravoj ishrani – učenje o važnosti voća, povrća i vode;

Učenje o sportskim vrednostima – fer-plej, timski duh i disciplina;

Naučne radionice i eksperimenti – istraživanje sveta kroz praktične pokuse.

TERMINI I LOKACIJA

Program se održava utorkom i četvrtkom od 17.45 časova, u sportskoj sali za fizičko vaspitanje u okviru „Male škole“ u Beočinu i traje 90 minuta.

Program traje od 14. oktobra do 23. decembra, kada će se održati svečana dodela diploma i medalja za sve učesnike.

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani roditelji svoje prvake mogu prijaviti lično kod školskog psihologa Minje Nenadov u Osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ ili putem mejla: minja.nenadov@jgmilenko.nasaskola.rs

Učenici prvih razreda koji pohađaju školu u Beočinu prijave mogu izvršiti i kod svojih učiteljica.

Foto: „Lafarž Srbija“

