Najava isključenja struje za četvrtak, 23. april

22. april 2026. godine

Za četvrtak, 23. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 10:00 do 13:00 časova

Radinački put od broja 187a do 237, od 164 do 206 i b.b.
Salaš Pavlić
Salaš Milekić
Termoprodukt

Laćarak od 10:00 do 12:00 časova

Planinska
Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84
Niska od br. 1-7a i 2-6a i b.b.
Zmajeva
Gaje Šuljmanca
Branka Radičevića od br. 1-31 i 4-30
1.novembra broj 70
Karađorđeva od br. 63-81 i 84-164a i b.b.
Karađorđeva sokak b.b.
Niska b.b.
Planinska b.b.
Sremska od br. 125-197 i 118-190 i b.b.
Školska od br. 164-174 i 163-167 i br. 134
Vojina Štrbačkog od br. 1-5 i 2-8
Karađorđeva b.b.

Sremska Mitrovica od 09:00 do 12:00 časova

Svetog Save od broja 6-14

Laćarak od 12:30 do 14:30 časova

Železnička od br. 1-41 i 2-40
1.novembra broj 237
Klanica “Janković” – ul. Železnička br. 40
Mlin – ul. Železnička broj 45

Ilinci od 09:00 do 12:00 časova

celo selo

Vašica od 09:00 do 12:00 časova

celo selo

Adaševci od 09:00 do 12:00 časova

Železnička 54-138 i 55-105
Živinarska farma
Agropotez

Bačinci od 08:30 do 10:00 časova

Vuka Karađića 2-72 i bb i 7-81 i bb
Zmaj Jovina 52-80 i 45-53 i bb
Branka Radičevića 40-52 i 47-69
Partizanska 3-15

Bačinci od 10:30 do 12:00 časova

Železnička od broja 33 do 101, od 24 do 74 i b.b.
Salaši brojevi: 1, 2 i 4

categories_image
U petak u beočinskom selu Sviloš akcija „Vojni lekar na selu”
categories_image
Otežano vodosnabdevanje u sredu, 22. aprila
categories_image
Počeo upis dece u pećinačku Predškolsku ustanovu
categories_image
„Na maturu bez automobila“ – tribina i simulatori za srednjoškolce u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Oprema za Boks klub „Sloven“ Ruma
categories_image
Još jedna mlada porodica dobila dom u opštini Pećinci
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Dopuna dnevnog reda 29. sednice ...

categories_image

Vesti | Irig | Ruma

Potpisan ugovor za Fruškogorski ...

categories_image

Vesti | Crna hronika

Povređeni van životne opasnosti

categories_image

Kultura | Vesti | Inđija

U Kući Vojinović večeras izložba...

