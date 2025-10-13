Košarkaši Srema ubedljivi u Pančevu

Košarkaši Srema ubedljivo su slavili na gostovanju u Pančevu protiv ekipe Dinama rezultatom 73:101 (16:24, 24:28, 20:19, 13:30) i zabeležili prvu pobedu u novoj sezoni 1. Regionale lige „Sever“.

Košarkaši Srema došli su u Pančevo po pobedu, odlučni, borbeni i maksimalno koncentrisani. Od samog starta Srem je bio u prednosti i održavao razliku. Ipak, mladi i perspektivni košarkaši iz Pančeva nisu se predavali.

Tokom prvog dela igre domaći su uspeli da budu rezultatski u igri. U drugom poluvremenu Srem pojačava ritam i diže svoju prednost da bi na kraju ubedljivo slavio sa trocifrenim brojem datih poena.

Za Srem su igrali Milošević Igor 18p, Miković Nikola 17p, Dostanić Vukašin 17p, Jovanović Marko 12p, Marić Aleksandar Saša 11p, Jocić Jovan 9p, Negovanović Veljko 7p, Kasabašić Nenad (kap) 6p, Nedimović Jovan 2p, Ilić Milenko 2p, Petrović Miloš nije ulazio u igru zbog povrede ramena.

Trener Srema Marković Stojadin svim igračima dao je šansu i svi su se upisali u strelce.

U sledećem kolu Srem dočekuje neugodnu ekipu Stare Pazove, u prvoj ovosezonskoj utakmici pred svojim navijačima.

