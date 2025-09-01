  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
Više osnovaca nego lane
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Više osnovaca nego lane

1. septembar 2025. godine

Buđanovci – U prvi razred rumskih osnovnih škola ove godine krenulo je 495 đaka, a predstavnici Opštine Ruma prvog septembra posetili su OŠ „Nebojša Jerković“ u Buđanovcima. Šestu godinu zaredom Opština Ruma obezbeđuje besplatne udžbenike za đake od 1. do 8.razreda osnovnih škola, a prvacima su uručeni i simbolični pokloni, sveke, pribor, peretonice i slično. Ove godine i udžbenici su stigli na vreme, do 1.septembra, pa je školska godina mogla opušteno da počne, naglasila je Biljana Popović Jovanović,zamenica predsednika Opštine Ruma, prilikom obilaska buđanovačke škole.

