Uspešan vikend za AK „Srem“

Tokom proteklog vikenda, članovi Atletskog kluba „Srem“ učestvovali su na čak tri takmičenja i ostvarili zapažene rezultate.

U Kraljevu je održano Prvenstvo Srbije u disciplinama višeboja za sve uzrasne kategorije. Sjajan nastup imala je Teodora Čonić, koja je postala vicešampionka Srbije u sedmoboju za starije juniorke. Dvodnevno takmičenje donelo joj je ukupno 4245 bodova, samo 40 manje od prvoplasirane Natalije Vojinović iz Kruševca. Teodora je trku na 100 metara sa preponama istrčala za 16.53 sekunde, u skoku uvis preskočila 1.48 metara, bacila kuglu od 4 kg do daljine 9.65 metara, 200 metara istrčala za 26.39, u skoku u dalj doskočila do 5.28 metara, koplje bacila 29.96 metara, a trku na 800 metara završila za 2:36.64.

Na istom takmičenju, u konkurenciji pionira u sedmoboju, Nemanja Ivković je zauzeo četvrto mesto, dok je Marko Ivanović završio kao sedmoplasirani. Kod pionirki, Isidora Maksimović bila je četvrta u šestoboju, dok je Vanja Kečić, nažalost, morala da prekine takmičenje nakon četiri discipline zbog povrede.

Istog dana, na Fruškoj gori u Bukovcu, održan je 23. Bukovački planinarski maraton. U trci na 16.3 kilometra, članica AK „Srem“ Nevena Vlaisavljević osvojila je drugo mesto sa vremenom 1:46:00, odmah iza Ruskinje Aleksandre Razumnaje.

U Smederevu je, u organizaciji AK „Smederevo“, održan atletski miting pod nazivom „Trofej smederevske tvrđave“, na kojem su atletičari AK „Srem“ zablistali sa ukupno 13 osvojenih medalja. Zlatom su se okitili Vera Pajić, Ena Savić i Aleksandar Radovanović u skoku udalj iz zone odskoka, Maša Ilić u trci na 50 metara sa preponama, Teodor Anđušić u trci na 200 metara, kao i štafeta 4×60 u sastavu Kalina Nikolić, Sara Milovanović, Sara Perić i Ena Savić.

Srebro su osvojili Simona Đurđević u bacanju koplja (500g), Sara Milovanović u skoku udalj iz zone odskoka, Anja Marčok i Kalina Nikolić u trci na 60 metara, dok je Sara Perić bila druga u trci na 200 metara. Bronzana odličja pripala su Dei Mataruga u trci na 50 metara sa preponama i Pavlu Anđušiću u trci na 120 metara.

Pored osvajača medalja, nastupili su i Neda Antonić, Anastasija Bogdanović, Ena Mataruga, Maša Travica, Nađa Vuković, Milovanović Relja, Lena Vozarević, Maša Antonić, Tara Cvetičanin, Danilo Topić i Milan Glumac.

