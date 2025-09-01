U Kuzminu u nedelju “Kotlić iz bloka” – prijave još danas

Još danas traju prijave za učestovovanje u humanitarnoj manifestaciji “Kotlić iz bloka” koja će se održati u nedelju, 7. septembra u dvorištu Doma kulture u Kuzminu.

Reč je o nastavku lepe tradicije jednog sela koje je uvek spremno za humanitarne poduhvate, a i ove godine, kao i prošle, domaćin manifestacije je humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“.

-Svi ljubitelji dobrog kuvanja, druženja i humanitarnih akcija pozvani su da prisustvuju i učestvuju u ovoj manifestaciji, čiji je cilj prikupljanje sredstava za aktuelne projekte ove organizacije. Kotizacija po ekipi iznosi 4.000 dinara, a broj članova ekipe nije ograničen. Svaka ekipa dobija dva kilograma mesa i hleb -poručuju organizatori i pozivaju sve zainteresovane građane da se pridruže i podrže akciju – bilo učešćem, donacijama ili jednostavnim prisustvom.

Pored takmičarskog nadmetanja, od 12 časova posetioce očekuje bogata ponuda: prodaja vrućeg jagnjećeg pečenja po ceni od 2.500 dinara za kilogram i prasećeg po 1.500 dinara. Pored toga prodavaće se i piće, vruće krofne i palačinci, a posetioci će biti u prilici da posete i butik humanitarne organizacije sa majicama, bedževima i privescima. Sav prihod od prodaje ide u humanitarne svrhe.

Prijave i informacije su dostupne na brojeve telefona Nikolina: 069/67-00-21 i Đorđe: 062/18-44-330.

N. Polić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.