Recitatorski studio Kaliopa vrši upis novih članova

Pod vođstvom glumca Aleksandra Krstajića, pri Centru za kulturu „Sirmijumart“, Studio „Kaliopa“ otvara vrata svima koji u sebi nose ljubav prema poeziji, lepoti reči i čaroliji scenskog izraza.

„Kaliopa“ je mesto gde reč oživljava, gde poezija diše i gde se emocija pretvara u zvuk koji dodiruje srce. „Kaliopa“ je zajednica koja neguje kulturu i kreativnost, utočište za sve koji veruju da izgovorena reč može biti moćna, nežna i inspirativna.

Bez obzira na to da li već imate iskustva na sceni ili tek osećate prvu želju da stanete pred publiku, ovde ćete pronaći podršku da istražite svoje mogućnosti, izgradite sigurnost i otkrijete snagu glasa i izraza. Naučićete kako da rečima udahnete život, kako da scenu doživite kao svoj dom i kako da oslobodite emocije koje ste možda do sada čuvali u tišini.

Ovo je poziv za sve koji žele da pronađu svoj glas i podele radost stvaranja. U „Kaliopi“ vas čekaju nova prijateljstva, topla atmosfera i mogućnost da kroz umetnost otkrijete najlepši deo sebe.

Za više informacija i prijave pozovite: +381 65 333 34 12 (Aleksandar Krstajić)

Recitatorski studio „Kaliopa“

Osnovan 1962. godine, a već od 1972. u okviru Centra za kulturu „Sirmijumart“, studio „Kaliopa“ predstavlja najstariju amatersku školu recitovanja i prvi poetski teatar u zemlji. Više od šest decenija „Kaliopa“ je dom umetničke reči, mesto gde poezija oživljava i gde glas postaje instrument duše.

Osnovna misija studija je da prepozna i neguje talenat mladih koji u sebi nose ljubav prema poeziji, da ih nauči snazi izgovorene reči i lepoti scenskog izraza. Ovde se stvara „mitrovačka škola recitovanja“ – prepoznatljiv stil koji već generacijama daruje kulturi naše zemlje talentovane recitatore i poetske stvaraoce.

Tokom svog dugog trajanja, „Kaliopa“ je osvajala brojne nagrade i priznanja na republičkim i međurepubličkim smotrama, a njeni članovi ravnopravno su delili scenu sa profesionalnim umetnicima u najznačajnijim kulturnim projektima – od svečanih akademija i poetsko-muzičkih programa do scenskih spektakala na mestima od nacionalnog značaja.

Studio danas aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji programa posvećenih važnim datumima istorije grada i države, spajajući poeziju sa muzikom, svetlom i scenskim pokretom.

Od osnivanja do 1999. godine „Kaliopu“ je sa velikom posvećenošću vodila Spomenka Lazić. Nakon nje, od 1999. do 2009. godine umetnički rukovodilac bio je Jovan Petrović, a od 2009. godine do danas tu ulogu sa inspiracijom i energijom nosi glumac Aleksandar Krstajić.

„Kaliopa“ je više od studija – ona je tradicija, škola i zajednica koja čuva poeziju kao živu umetnost i prenosi je novim generacijama.

