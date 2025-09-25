Prvi radovi na uređenju urbanih džepova u centru Rume

Ruma-U Rumi su počeli radovi na uređenju urbanih džepova, a prvo se uređuje kompletno dvorište u zgradama Apoteke. Sledeće na redu je dvorište iz zgrada Bele kule. U planu je kompletno uređenje dvorišta, saobraćajnica, zelenih površina, mobilijara i igrališta. Povlašćene parking karte za stanare važiće u zoni centr grada.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.