  • četvrtak, 25. septembar 2025.
Prvi radovi na uređenju urbanih džepova u centru Rume
Društvo | Ekonomija | Vesti | Ruma
0 Komentara

Prvi radovi na uređenju urbanih džepova u centru Rume

25. septembar 2025. godine

Ruma-U Rumi su počeli radovi na uređenju urbanih džepova, a prvo se uređuje kompletno dvorište u zgradama Apoteke. Sledeće na redu je dvorište iz zgrada Bele kule. U planu je kompletno uređenje dvorišta, saobraćajnica, zelenih površina, mobilijara i igrališta. Povlašćene parking karte za stanare važiće u zoni centr grada.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
LAĆARAK VELIKOG SRCA: Prikupljeno 160 hiljada dinara i školski pribor za decu sa Kosova i Metohije
categories_image
PRIMER GODINE: Nordijska nagrada za dr Draganu Vukašinović
categories_image
Festivala tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“
categories_image
Prekid u vodosnabdevanju
categories_image
Konkurs za zaposlenje u Službi za obezbeđenje kazneno-popravnih ustanova
categories_image
U APR pokrenut veb-portal za pristup poslovnim i finansijskim podacima
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Održana prva radionica u okviru ...

categories_image

Hronika | Pećinci | Kultura | Vesti

Otvorena 16. Likovna kolonija u ...

categories_image

Vesti

Donacija rumskom Domu zdravlja

categories_image

Kultura | Vesti

Ministar Marković odlikovan u Ku...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt