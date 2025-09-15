  • ponedeljak, 15. septembar 2025.
Prijave za 19. „Mini-tini fest“ do 19. septembra
Društvo | Zabava | Pećinci
0 Komentara

Prijave za 19. „Mini-tini fest“ do 19. septembra

15. septembar 2025. godine

U opštini Pećinci počele su prijave za 19. izdanje dečjeg muzičkog festivala „Mini-tini fest“, koji se ove i godine održava pod sloganom „Deca će pobediti“. Festival organizuje Kulturni centar „Pećinci“ pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave, a završno veče zakazano je za petak, 24. oktobar 2025. godine. Prijave su otvorene od 1. do 19. septembra, a priliku da učestvuju u takmičarskom delu festivala imaće deca osnovnoškolskog uzrasta iz svih 15 naselja pećinačke opštine. Organizatori naglašavaju da je važno da učitelji i nastavnici muzičke kulture uzmu u obzir svu zainteresovanu decu, kako iz matičnih, tako i iz područnih odeljenja.

Svi vokalni solisti mogu da se prijave kod svojih učitelja i nastavnika, a na audicijama će se predstaviti delom pesme po slobodnom izboru – strofom i refrenom iz dečje ili zabavne muzike.Prva audicija zakazana je za 19. septembar i biće održana u školama u Pećincima, Šimanovcima i Kupinovu. Najuspešniji kandidati dobiće matrice i tekstove pesama sa kojima će raditi do druge audicije, koja će se održati 26. septembra, dok će finalna selekcija biti organizovana 3. oktobra. Tada će biti odabrani finalisti koji će nastupiti na velikoj sceni u okviru samog festivala.

„Mini-tini fest“ je takmičarskog tipa, a učesnici će biti podeljeni u dve kategorije: „mini“ – od prvog do petog razreda i „tini“ – od šestog do osmog razreda. Najbolji će biti nagrađeni prvom, drugom i trećom nagradom, kao i posebnim nagradama za interpretaciju u vidu diploma, zlatnih plaketa i zlatnih statua. Kao i prethodnih godina, Kulturni centar „Pećinci“ obezbedio je vredne nagrade za pobedničku školu.
Umetnički direktor festivala je istaknuti kompozitor i dirigent zabavne muzike Jovan Adamov, dok će program voditi popularni promoter i frontmen „Leteće gitare“ Branimir Bane Rosić. Festival, koji već skoro dve decenije otkriva i podržava mlade muzičke talente, predstavlja važan kulturni događaj u opštini. Pored takmičarskog karaktera, on pruža deci priliku da se oprobaju na velikoj sceni, steknu nove prijatelje i ponesu uspomene koje će pamtiti zauvek.

LINK ZA PRIJAVU.

