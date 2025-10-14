U ČAST RADIVOJA POPOVIĆA: Festival poezije i recitacije na znakovnom jeziku

U organizaciji MOGN Sremske Mitrovice, 12. oktobra, održana je manifestacija Memorijal „Radivoj Popović 2025.“, 2. Festival u oblastima recitacije, poezije i pesme na znakovnom jeziku (SZJ).

Pored domaćina, članova MOGN Sremska Mitrovica, manifestaciji su prisustvovali i predstavnici lokalnih organizacija gluvih i nagluvih sa teritorije Vojvodine.

Manifestacija nosi ime Radivoja Popovića, čoveka čiji su lik i delo od velikog značaja za zajednicu gluvih. On je bio osnivač prve škole za gluvu i nagluvu decu na teritoriji bivše Jugoslavije, koju je otvorio upravo u Sremskoj Mitrovici.

Program su vodile koordinatorka MOGN SM Ivana Jević i zamenica Duška Kalak Damjanović, u ime predsednika koji, zbog zdravstvenih razloga, nije mogao da prisustvuje.

Tokom festivala učesnici su se predstavili svojim recitacijama, pesmama i poezijom na znakovnom jeziku. Svi prisutni su uživali u bogatom programu i oduševili se nastupima.

Po završetku takmičarskog dela, koordinatorka Ivana Jević obratila se učesnicama i istakla da su, po dogovoru sa upravnim odborom MOGN SM, pehari dodeljeni bez rangiranja (1., 2. i 3.mesto), jer su svi učesnici pobednici, svako od njih zaslužuje priznanje za trud, emociju i kreativnost koju je uneo u svoj nastup.

Pobednici manifestacije su:

–Kristijan Krnač, Novi Sad -poezija na SZJ –,,Društvo“

–Srđan Vladisavljević, Zrenjanin – recitacija – ,,Hiljadu dana,hiljadu tuga“

–Maja Ačai, Sombor –recitacija- ,,Moja tišina“

-Srđan Vladisavljević, Sombor- pesma na SZJ –,,Tonka“

–Zoran Stanković, Sremska Mitrovica – poezija na SZJ –,,Cveće“

–Nataša Vujanović, Subotica – recitacija –,,Međunarodna nedelja gluvih“

-Srđan Vladisavljević i Melinda Dragomirović, Zrenjanin – pesma na SZJ- ,,Anđele“

-Katarina Krnač, Novi Sad – pesma na SZJ – ,,Okrećeš mi leđa“

–Nataša Vujanović, Subotica – pesma na SZJ – ,,Ja te pesmom zovem“

-Melinda Dragomirović, Bečej –recitacija –,,Što te nema“

-Srđan Vladisavljević, Bečej – poezija na SZJ-,,U maloj kavani“

-Katarina Krnač, Novi Sad – poezija na SZJ-,,Tehnologija“

-Melinda Dragomirović, Bečej -pesma na SZJ- ,,Daj mi jabuka“

Nakon završetka programa, domaćin MOGN Sremska Mitrovica organizovao je zajedničko druženje uz osmeh, razgovor i pozitivnu atmosferu. Svi učesnici poneli su lepe uspomene i utiske, ne krijući želju da se sledeće godine ponovo okupe u Sremskoj Mitrovici.

