  • petak, 5. septembar 2025.
Pri kraju izgradnja nove vodovodne mreže u Ogaru
Hronika | Pećinci | Vesti
Pri kraju izgradnja nove vodovodne mreže u Ogaru

5. septembar 2025. godine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je danas radove na izgradnji nove vodovodne mreže u Ogaru. U toku je treća faza izgradnje, a sredstva za realizaciju radova obezbedilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 9,4 miliona dinara.

-Treća faza privodi se kraju, pa se nadamo da će Ogar u skorije vreme dobiti novu vodovodnu mrežu. Postojeća mreža je građena početkom osamdesetih godina sa, u to vreme, PVC cevima, koje su dotrajale. Svakodnevno Ogaru imamo pucanja cevi i kvarove. Sa novom vodovodnom mrežom, kao i sa prethodno izgrađenim gasovodnim i kanalizacionim mrežama, Ogar će biti kompletno infrastrukturno opremljen. Trudimo se da sva naša sela budu podjednako dobro infrastrukturno opremljena i da naši građani imaju jednake uslove za život kao i ljudi u Beogradu – rekao je predsednik Đokić, i dodao da se treća faza radi u dužini od oko 1280 m vodovodne mreže sa oko 200 priključaka, a rok za završetak radova je sredina oktobra tekuće godine.

Predsednik Saveta mesne zajednice Ogar Milan Aleksić smatra da će to biti velika i lepa promena za sve meštane Ogara, koja će im umnogome olakšati svakodnevni život.

-Stara vodovodna mreža građena je sa cevima koje ne mogu da izdrže veliki pritisak vode. Selo se sve više širi, a ujedno i vodovodna mreža, te svakog momenta dolazi do pucanja cevi – kazao je Aleksić.

Vrednost radova na izgradnji nove vodovodne mreže u Ogaru, u dužini od 9,5 km, iznosi 47,1 milion dinara, a finansiraju ih Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opština Pećinci.

