Potera: Državljanin BiH prošao kroz spuštenu rampu i bežao od policije
Društvo | Hronika | Vesti
1. septembar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine D. M. (1986) koji se sumnjiči da je upravljajući automobilom „BMW“ prošao kroz spuštenu kontrolnu rampu na Graničnom prelazu Batrovci i ušao na teritoriju Republike Srbije gde je nakon policijske potere zaustavljen.

Osumnjičeni je, oko 2,45 časova, zaobišao kolonu putničkih vozila koja su čekala osnovnu graničnu proveru, prošao kroz spuštenu rampu i oštetio je, i bez zaustavljanja nastavio da vozi odbijajući, potom, u više navrata da stane na znak policijskih službenika.

D. M. koji se, takođe, automobilom prethodno nije zaustavio i na graničnoj kontroli na izlazu iz Hrvatske, zaustavili su i uhapsili na auto-putu u Surčinu pripadnici PU za grad Beograd.

On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Protiv njega biće podnete i prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o graničnoj kontroli i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

