Počinje uređenje dvorišta stambenih zgrada Apoteke i Kule u Rumi

Ruma-U ponedeljak 15.septembra počinje rekonstrukcija urbanih džepova u blokovima poznatim kao „Apoteka“ i „Kula“, koji obuhvataju dvorišta između i oko stambenih zgrada u samom centru Rume. Prvom fazom radova obuhvaćen je dvorišni prostor zgrada u bloku „Apoteka“, a u skladu sa planiranom dinamikom izvođača radova započeće i uređenje dvorišnog prostora zgrada u bloku „Kula“. Predviđeni radovi trajaće 240 kalendarskih dana i obuhvataju obnovu javne rasvete, mobilijara, dečjih igrališta, saobraćajnica, zamenu dotrajalih podzemnih instalacija, pešačkih komunikacija, kao i uređenje parking i zelenih površina. U svrhu neometanog izvođenja radova i prilazu gradilištu, neophodno je ukloniti sva vozila sa prostora koji se nalazi u dvorištu iza stambenih zgrada u bloku 4-1-4 „Apoteka“, između ulica: Veljka Dugoševića, Orlovićeva i 15. maja. Godišnje stanarske parking karte će važiti i u ostalim parking zonama na teritoriji grada Rume tokom trajanja radova, kako bi se omogućilo nesmetano korišćenje parking prostora u alternativnim zonama.

