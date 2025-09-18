„Miholjski susreti sela“ 20. septembra u Beočin selu

Manifestacija „Miholjski susreti sela“ održaće se u subotu, 20. septembra sa početkom u 11 časova u Beočin selu na starom mestu za sabore i okupljanja meštana, popularno nazvanom Guvno.

Posetioci će i ove godine u celodnevnom programu imati priliku da se podsete starih narodnih običaja i da uživaju u tradicionalnim igrama i pesmi, ali i sportskim i kulinarskim nadmetanjima.

Brojni proizvođači hrane, pića i vojvođanskih delikatesa, udruženja žena sa teritorije opštine Beočin kao i samostalni umetnici i zanatlije dočekaće goste u Beočin selu sa bogatom ponudom svojih proizvoda, a u okviru otvaranja manifestacije publici će se kroz narodne igre predstaviti deca iz vrtića „Bubica“ iz PU „Ljuba Stanković“, kao i folklorni ansambl KUD „Brile“ iz Beočina.

Ekipno takmičenje u pripremi sača počinje u 12 časova a nadvlačenje konopca, takmičenje parova u plesu sa dunjom, skakanje u džaku i druge aktivnosti, samo su neki od sadržaja u kojima će i ove godine publika svih uzrasta moći da učestvuje.

Svi zainteresovani za učešće u sačijadi i programu, više informacija o prijavi mogu dobiti putem broja telefona 0644400041.

„Miholjski susreti sela“ su projekat koji se pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije petu godinu zaredom realizuje u opštini Beočin a sve u cilju afirmacije kulture, tradicije i unapređenja društvenog života u ruralnim sredinama.

Foto: Opština Beočin

